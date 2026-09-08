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"Я узнал, что у меня есть огромная семья": 96 лет Владимиру Орлову - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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"Я узнал, что у меня есть огромная семья": 96 лет Владимиру Орлову
"Я узнал, что у меня есть огромная семья": 96 лет Владимиру Орлову - РИА Новости Крым, 08.09.2026
"Я узнал, что у меня есть огромная семья": 96 лет Владимиру Орлову
Он говорил, что в литературном творчестве нет ничего сложнее детской поэзии. Писать стихи для детей - высший поэтический пилотаж. Красками простыми и яркими,... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T14:34
2026-09-08T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Алла Суворова. Он говорил, что в литературном творчестве нет ничего сложнее детской поэзии. Писать стихи для детей - высший поэтический пилотаж. Красками простыми и яркими, как цвета радуги, с пастернаковской "неслыханной простотой".И относился к этим стихам Владимир Орлов серьезнее, пожалуй, чем к стихам, которые он написал для взрослых - сложным, проблемным и многослойным.Его стихи для многих стали первыми в жизни выученными наизусть, яркими, навсегда оставшимися в памяти. Их в СССР помнили лучше, чем имя их автора, ученика корифея советской детской поэзии Самуила Яковлевича Маршака, поэта не менее яркого и многими гораздо более любимого, чем именитые детские поэты эпохи...Говорят, что Маршак, впервые познакомившись со стихами Владимира Орлова, воскликнул, что под каждым из них с удовольствием поставил бы свое имя.Владимир Натанович Орлов, чьи книги, вышедшие в издательствах-мастодонтах "Детская литература" и "Малыш", разошедшиеся по огромной стране миллионными тиражами, классик советской детской литературы, родился, жил и умер в Симферополе. Об этом знает гораздо меньше людей, чем число помнящих наизусть его стихи.Да можно сказать, что каждый человек постсоветского пространства одно стихотворение Орлова точно помнит наизусть - строчки, которые герой Сергея Бодрова-младшего читает в фильме Алексея Балабанова "Брат-2": "Я узнал, что у меня есть огромная семья..." (В оригинале - "огромная родня", хотя вдова поэта, Нонна Гавриловна, припоминала в нашей беседе зимой 2006 года, что у стихотворения было несколько редакций и оно выходило в печать и с названием "Родня", и с названием "Родное" и с некоторыми различиями в тексте).Владимир Натанович Орлов, чьи книги, вышедшие в издательствах-мастодонтах "Детская литература" и "Малыш", разошедшиеся по огромной стране миллионными тиражами, классик советской детской литературы, родился, жил и умер в Симферополе. Об этом знает гораздо меньше людей, чем число помнящих наизусть его стихи.Да можно сказать, что каждый человек постсоветского пространства одно стихотворение Орлова точно помнит наизусть - строчки, которые герой Сергея Бодрова-младшего читает в фильме Алексея Балабанова "Брат-2": "Я узнал, что у меня есть огромная семья..." (В оригинале - "огромная родня", хотя вдова поэта, Нонна Гавриловна, припоминала в нашей беседе зимой 2006 года, что у стихотворения было несколько редакций и оно выходило в печать и с названием "Родня", и с названием "Родное" и с некоторыми различиями в тексте).8 сентября в Крыму отмечают 96-летие со дня рождения мастера детской литературы, два десятилетия минуло со дня смерти. Но за это время его слава не померкла, даже стала ярче. "Орловка", республиканская детская библиотека, носит его имя. Проводятся Орловские чтения и "сентябрины". Стихи его также учат малыши в садике и дома, и они остаются с ними на всю жизнь.А в памяти всех, кто был с ним знаком, Владимир Орлов останется человеком редкостного обаяния, шарма, высокой культуры, мастером "старой школы", до последнего сохранившим восхитительное чувство юмора и щедрость души.Владимир Орлов очень ценил в людях способность смотреть на мир детскими глазами, искренним взглядом, радоваться, не поддаваться влиянию наносного. И в его стихах до последнего не гасли яркие простые краски, они и сейчас не померкли. И вряд ли это когда-нибудь случится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"Я узнал, что у меня есть огромная семья": 96 лет Владимиру Орлову

"Я узнал, что у меня есть огромная семья": 96 лет со дня рождения Владимира Орлова

14:34 08.09.2026 (обновлено: 14:52 08.09.2026)
 
© Фото из архива семьи ОрловыхВладимир Натанович Орлов
Владимир Натанович Орлов
© Фото из архива семьи Орловых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Алла Суворова. Он говорил, что в литературном творчестве нет ничего сложнее детской поэзии. Писать стихи для детей - высший поэтический пилотаж. Красками простыми и яркими, как цвета радуги, с пастернаковской "неслыханной простотой".
И относился к этим стихам Владимир Орлов серьезнее, пожалуй, чем к стихам, которые он написал для взрослых - сложным, проблемным и многослойным.
Его стихи для многих стали первыми в жизни выученными наизусть, яркими, навсегда оставшимися в памяти. Их в СССР помнили лучше, чем имя их автора, ученика корифея советской детской поэзии Самуила Яковлевича Маршака, поэта не менее яркого и многими гораздо более любимого, чем именитые детские поэты эпохи...
© Фото из архива семьиВладимир Натанович Орлов, фото из архива семьи
Владимир Натанович Орлов, фото из архива семьи
© Фото из архива семьи
Владимир Натанович Орлов, фото из архива семьи
Говорят, что Маршак, впервые познакомившись со стихами Владимира Орлова, воскликнул, что под каждым из них с удовольствием поставил бы свое имя.
Владимир Натанович Орлов, чьи книги, вышедшие в издательствах-мастодонтах "Детская литература" и "Малыш", разошедшиеся по огромной стране миллионными тиражами, классик советской детской литературы, родился, жил и умер в Симферополе. Об этом знает гораздо меньше людей, чем число помнящих наизусть его стихи.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Брат"
Да можно сказать, что каждый человек постсоветского пространства одно стихотворение Орлова точно помнит наизусть - строчки, которые герой Сергея Бодрова-младшего читает в фильме Алексея Балабанова "Брат-2": "Я узнал, что у меня есть огромная семья..." (В оригинале - "огромная родня", хотя вдова поэта, Нонна Гавриловна, припоминала в нашей беседе зимой 2006 года, что у стихотворения было несколько редакций и оно выходило в печать и с названием "Родня", и с названием "Родное" и с некоторыми различиями в тексте).
Владимир Натанович Орлов, чьи книги, вышедшие в издательствах-мастодонтах "Детская литература" и "Малыш", разошедшиеся по огромной стране миллионными тиражами, классик советской детской литературы, родился, жил и умер в Симферополе. Об этом знает гораздо меньше людей, чем число помнящих наизусть его стихи.
© Фото из архива семьиВладимир Натанович Орлов
Владимир Натанович Орлов
© Фото из архива семьи
Владимир Натанович Орлов
Да можно сказать, что каждый человек постсоветского пространства одно стихотворение Орлова точно помнит наизусть - строчки, которые герой Сергея Бодрова-младшего читает в фильме Алексея Балабанова "Брат-2": "Я узнал, что у меня есть огромная семья..." (В оригинале - "огромная родня", хотя вдова поэта, Нонна Гавриловна, припоминала в нашей беседе зимой 2006 года, что у стихотворения было несколько редакций и оно выходило в печать и с названием "Родня", и с названием "Родное" и с некоторыми различиями в тексте).
8 сентября в Крыму отмечают 96-летие со дня рождения мастера детской литературы, два десятилетия минуло со дня смерти. Но за это время его слава не померкла, даже стала ярче. "Орловка", республиканская детская библиотека, носит его имя. Проводятся Орловские чтения и "сентябрины". Стихи его также учат малыши в садике и дома, и они остаются с ними на всю жизнь.
А в памяти всех, кто был с ним знаком, Владимир Орлов останется человеком редкостного обаяния, шарма, высокой культуры, мастером "старой школы", до последнего сохранившим восхитительное чувство юмора и щедрость души.
Владимир Орлов очень ценил в людях способность смотреть на мир детскими глазами, искренним взглядом, радоваться, не поддаваться влиянию наносного. И в его стихах до последнего не гасли яркие простые краски, они и сейчас не померкли. И вряд ли это когда-нибудь случится.
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