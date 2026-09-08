https://crimea.ria.ru/20260908/65-chelovek-pogibli-na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-1159197268.html

65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 08.09.2026

65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

65 человек погибли в Крыму на пожарах с начала года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника Главного управления - начальник управления... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T21:55

2026-09-08T21:55

2026-09-08T21:55

игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. 65 человек погибли в Крыму на пожарах с начала года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул."В этом году погибли 65 человек, в прошлом это число составляло около 50. Рост почти на 30%. Основная причина гибели людей - неосторожное обращение с огнем. Чаще всего - курение в постели, а также неправильная работа и эксплуатация электрооборудования (около трети случаев)", - обозначил гость студии.В целом же в республике по сравнению с прошлым годом число пожаров снизилось из-за холодной погоды и дождей весной и в начале лета. "В этом году климатическая весна и лето опоздали. В 2025 году мы ввели особый противопожарный режим уже 1 мая, а в 2026-м - только 24 июня", - пояснил Игорь Скуртул.И подчеркнул, что несмотря на окончание календарного лета, климатическое лето и пожароопасный сезон в Крыму еще не завершены. "С начала года в Крыму произошло порядка 2000 пожаров - техногенные, ландшафтные и лесные, - заключил он. - К административной ответственности было привлечено более тысячи человек".И напомнил, что в период действия особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое, а составляют они от 10 тысяч рублей на граждан и до 800 тысяч рублей на юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму добровольцы прикрывают от пожаров 250 населенных пунктовВ Крыму за сутки произошло 17 пожаровПочему возникают пожары в лесах Крыма

https://crimea.ria.ru/20260908/ploschad-lesnogo-pozhara-pod-novorossiyskom-vyrosla-v-pyat-raz-1159204099.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым, пожар, крым, новости крыма, статистика