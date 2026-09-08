https://crimea.ria.ru/20260908/46-rossiyan-pogibli-iz-za-atak-vsu-na-regiony-rossii-1159180929.html

46 россиян погибли из-за атак ВСУ на регионы России

46 россиян погибли из-за атак ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 08.09.2026

46 россиян погибли из-за атак ВСУ на регионы России

В течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T08:45

2026-09-08T08:45

2026-09-08T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое детей. Такими данными поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, больше всего мирных людей пострадали от украинских атак в Белгородской области, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.Он уточнил, что за минувшие семь дней враг выпустил по меньшей мере 6 650 боеприпасов по гражданским объектам на территории России.В тоже время посол отметил, что на фоне усиления ответных ударов Вооруженных сил России по военным объектам и объектам двойного назначения на территории Украины, а также введения взаимных ограничений на удары в связи с визитами в Россию и на Украину представителей США для консультаций по мирному урегулированию произошло некоторое снижение числа террористических атак ВФУ по сравнению с показателями предыдущей недели, и вместе с тем наблюдается сокращение количества пострадавших людей.Накануне Мирошник сообщал, что ВСУ за август нанесли 37 тысяч ударов по гражданским объектам на территории России, при этом ранения получили более 1,8 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15-летняя девочка погибла при атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений РешетиловТрое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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