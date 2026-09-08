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300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться - РИА Новости Крым, 08.09.2026
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
Во вторник, 8 сентября, на заправки Крыма поступило 300 тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. Заправиться можно по цене до 100 рублей за РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:59
2026-09-08T10:59
2026-09-08T11:01
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бензин
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топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник, 8 сентября, на заправки Крыма поступило 300 тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. Заправиться можно по цене до 100 рублей за литр на 99 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его данным, с 8 утра бензин Аи-92 доступен на 39 заправках сети "АТАН". А с 18:00 продажа топлива начинается на 60 АЗС сети "ТЭС". АИи95 можно купить на 43 станциях, дизтопливо – на 48.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, азс, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, новости крыма
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
В Крыму 8 сентября в продажу поступило 300 тонн бензина и дизеля – власти
10:59 08.09.2026 (обновлено: 11:01 08.09.2026)