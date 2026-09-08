Рейтинг@Mail.ru
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260908/300-tonn-topliva-postupili-v-prodazhu-v-krymu--gde-zapravitsya-1159183686.html
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться - РИА Новости Крым, 08.09.2026
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
Во вторник, 8 сентября, на заправки Крыма поступило 300 тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. Заправиться можно по цене до 100 рублей за РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:59
2026-09-08T11:01
крым
азс
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871312_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_c0687c784fd4fffdaa78745b17fdf180.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник, 8 сентября, на заправки Крыма поступило 300 тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. Заправиться можно по цене до 100 рублей за литр на 99 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его данным, с 8 утра бензин Аи-92 доступен на 39 заправках сети "АТАН". А с 18:00 продажа топлива начинается на 60 АЗС сети "ТЭС". АИи95 можно купить на 43 станциях, дизтопливо – на 48.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871312_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e238e297501532d576550a41412c3436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, азс, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, новости крыма
300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться

В Крыму 8 сентября в продажу поступило 300 тонн бензина и дизеля – власти

10:59 08.09.2026 (обновлено: 11:01 08.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник, 8 сентября, на заправки Крыма поступило 300 тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. Заправиться можно по цене до 100 рублей за литр на 99 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
По его данным, с 8 утра бензин Аи-92 доступен на 39 заправках сети "АТАН". А с 18:00 продажа топлива начинается на 60 АЗС сети "ТЭС". АИи95 можно купить на 43 станциях, дизтопливо – на 48.
"При этом в ряде муниципалитетов отпуск топлива стартует раньше – с 17:00. Это касается Красногвардейского, Красноперекопского, Раздольненского, Джанкойского, Кировского, Бахчисарайского, Ленинского, Сакского, Черноморского и Симферопольского районов, а также Симферополя, Феодосии, Ялты и Армянска", - уточнил Гоцанюк.
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАЗСБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуЮрий ГоцанюкНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:05Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов
12:02Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой
11:58Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД
11:31В Крыму меняется график некоторых электричек
11:21Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12
11:12В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
10:59300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
10:52Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
10:46Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД
10:30Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
10:25Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь
10:02Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
10:00Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
09:52В Крыму началась вторая волна активности клещей
09:41Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом
09:32В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены
09:13Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение 1:40
08:54Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября
08:4546 россиян погибли из-за атак ВСУ на регионы России
Лента новостейМолния