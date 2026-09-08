https://crimea.ria.ru/20260908/107-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-den-1159203790.html

107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день

107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 08.09.2026

107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день

Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T20:31

2026-09-08T20:31

2026-09-08T20:39

срочные новости крыма

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

атаки всу

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1e/1158940782_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_66ca31ab7aa5ad51996aa68e20eb5339.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь, сообщалось ранее. В том числе, в результате вражеских атак во вторник погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараСевастополь отбивает атаку ВСУ – что известноТрое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым