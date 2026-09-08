https://crimea.ria.ru/20260908/107-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-den-1159203790.html
107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 08.09.2026
107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T20:31
2026-09-08T20:31
2026-09-08T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь, сообщалось ранее. В том числе, в результате вражеских атак во вторник погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараСевастополь отбивает атаку ВСУ – что известноТрое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым
107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
Минобороны: ВСУ во вторник пытались атаковать Крым и другие регионы РФ сотней дронов
20:31 08.09.2026 (обновлено: 20:39 08.09.2026)