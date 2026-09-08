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107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 08.09.2026
107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T20:31
2026-09-08T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь, сообщалось ранее. В том числе, в результате вражеских атак во вторник погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараСевастополь отбивает атаку ВСУ – что известноТрое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов
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РИА Новости Крым
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107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день

Минобороны: ВСУ во вторник пытались атаковать Крым и другие регионы РФ сотней дронов

20:31 08.09.2026 (обновлено: 20:39 08.09.2026)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Еще 107 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией в течение дня во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.
384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь, сообщалось ранее. В том числе, в результате вражеских атак во вторник погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.
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