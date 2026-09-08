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10 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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10 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы
10 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы - РИА Новости Крым, 08.09.2026
10 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы
В Крыму, несмотря на определенные трудности в санаторно-курортной отрасли вырос спрос абитуриентов на направления, связанные с туризмом и сферой гостеприимства. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T18:45
2026-09-08T18:45
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новости
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, несмотря на определенные трудности в санаторно-курортной отрасли вырос спрос абитуриентов на направления, связанные с туризмом и сферой гостеприимства. И даже несмотря на это, в учебных заведениях Крыма не смогут только своими выпускниками закрыть растущую в республике потребность в таких специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Наталья Страчкова.По словам Срачковой, в этом учебном году с 1 сентября возглавляемый ею факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ стал структурным подразделением университета в рамках продолжающейся оптимизации в учебном заведении. Делается это, чтобы обеспечить более эффективное развитие востребованных специальностей, отметила она.По ее словам, происходящее в Крыму является общероссийской тенденцией благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимства", а также грамотной политике подготовки кадров по программе национального проекта "Кадры"."Сейчас резко возрос спрос в Российской Федерации на специалистов среднего звена. Это тот линейный персонал, который в первую очередь необходим отельным комплексам и тем нашим проектам, которые в Крыму реализуются. 95 тысяч в этом году зачислено в специальные профессиональные образовательные учреждения. И это ребята, которые... потом могут продолжить обучение на наших специальностях", – сказала Страчкова.При этом в Крыму увеличился спрос на управленческие кадры в сфере туризма и гостеприимства и, соответственно, в этом году на 21% увеличилось количество зачисленных на такие специальности, добавила она."Я говорю про Республику Крым в целом, хотя базой подготовки этих специалистов, конечно, является наш факультет Крымского федерального университета, где было порядка 500 заявлений на 50 бюджетных мест направления подготовки "Туризм". И мы набрали коммерческую форму обучения. А на специальность "Гостиничное дело" увеличилось по решению руководства университета количество бюджетных мест, и мы приняли 37 бюджетников и порядка 9 человек коммерческих студентов", – рассказала декан.При этом на заочную форму обучения, на платные места, в этом году впервые был конкурс, подчеркнула Страчкова. А на бюджетные места поступило много выпускников школ и колледжей, набравших высокие баллы на ЕГЭ, заметила она.Страчкова обратила внимание на то, что кафедра туризма в КФУ в нынешнем году отмечает 20-летие, и именно здесь из года в год взращиваются специалисты по целому агломерату направлений, выжных для Крыма."Это одна из самых лучших школ экскурсоведения в Крыму. Кроме того мы готовим специалистов сферы туризма управленческого блока. И географы наши подключаются к процессу в рамках информационных систем и технологий, и это экологический туризм, гостиничное дело напрямую связано со средствами размещения, их организацией, системой питания... И мы пытаемся дать нашим специалистам направления подготовки "Туризм" хорошую географическую базу, чтобы они знали регион и могли путем, возможно, приобретения дополнительного образования закрыть потребности в специалистах", – поделилась Страчкова.Комплексное развитие территорий: как работает механизм в КрымуПо ее словам, тенденция роста популярности обучения по специальностям для туристической сферы была заложена ранее, но в последние годыэто заметно особенно с ростом турпотока и появлением новых рабочих мест в том числе в сфере санаторно-гостиничонго бизнеса."И даже несмотря на наш высокий спрос, мы все равно не покроем выпускниками потребность, растущую в Республике Крым", – считает Страчкова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые меры поддержки туротрасли в Крыму: кто получит Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
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4.7
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения, новости, кфу (крымский федеральный университет)
10 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы

В Крыму усиливают работу по подготовке кадров для курортной сферы

18:45 08.09.2026
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоДень знаний в КФУ
День знаний в КФУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, несмотря на определенные трудности в санаторно-курортной отрасли вырос спрос абитуриентов на направления, связанные с туризмом и сферой гостеприимства. И даже несмотря на это, в учебных заведениях Крыма не смогут только своими выпускниками закрыть растущую в республике потребность в таких специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Наталья Страчкова.
По словам Срачковой, в этом учебном году с 1 сентября возглавляемый ею факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ стал структурным подразделением университета в рамках продолжающейся оптимизации в учебном заведении. Делается это, чтобы обеспечить более эффективное развитие востребованных специальностей, отметила она.

"Есть растущий спрос на специалистов не только туризма и гостеприимства, но и на географов, и экологов. Потому что это та среда, в которой туризм и гостеприимство у нас развиваются. И несмотря на определенные кризисные явления, которые мы проходили, популярность этих направлений подготовки только увеличивается", – сказала Страчкова.

По ее словам, происходящее в Крыму является общероссийской тенденцией благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимства", а также грамотной политике подготовки кадров по программе национального проекта "Кадры".
"Сейчас резко возрос спрос в Российской Федерации на специалистов среднего звена. Это тот линейный персонал, который в первую очередь необходим отельным комплексам и тем нашим проектам, которые в Крыму реализуются. 95 тысяч в этом году зачислено в специальные профессиональные образовательные учреждения. И это ребята, которые... потом могут продолжить обучение на наших специальностях", – сказала Страчкова.
При этом в Крыму увеличился спрос на управленческие кадры в сфере туризма и гостеприимства и, соответственно, в этом году на 21% увеличилось количество зачисленных на такие специальности, добавила она.
"Я говорю про Республику Крым в целом, хотя базой подготовки этих специалистов, конечно, является наш факультет Крымского федерального университета, где было порядка 500 заявлений на 50 бюджетных мест направления подготовки "Туризм". И мы набрали коммерческую форму обучения. А на специальность "Гостиничное дело" увеличилось по решению руководства университета количество бюджетных мест, и мы приняли 37 бюджетников и порядка 9 человек коммерческих студентов", – рассказала декан.
При этом на заочную форму обучения, на платные места, в этом году впервые был конкурс, подчеркнула Страчкова. А на бюджетные места поступило много выпускников школ и колледжей, набравших высокие баллы на ЕГЭ, заметила она.
Страчкова обратила внимание на то, что кафедра туризма в КФУ в нынешнем году отмечает 20-летие, и именно здесь из года в год взращиваются специалисты по целому агломерату направлений, выжных для Крыма.
"Это одна из самых лучших школ экскурсоведения в Крыму. Кроме того мы готовим специалистов сферы туризма управленческого блока. И географы наши подключаются к процессу в рамках информационных систем и технологий, и это экологический туризм, гостиничное дело напрямую связано со средствами размещения, их организацией, системой питания... И мы пытаемся дать нашим специалистам направления подготовки "Туризм" хорошую географическую базу, чтобы они знали регион и могли путем, возможно, приобретения дополнительного образования закрыть потребности в специалистах", – поделилась Страчкова.
Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму
По ее словам, тенденция роста популярности обучения по специальностям для туристической сферы была заложена ранее, но в последние годыэто заметно особенно с ростом турпотока и появлением новых рабочих мест в том числе в сфере санаторно-гостиничонго бизнеса.
"И даже несмотря на наш высокий спрос, мы все равно не покроем выпускниками потребность, растущую в Республике Крым", – считает Страчкова.
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МненияНовостиКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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