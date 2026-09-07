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За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
За день силы ПВО российской армии перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За день силы ПВО российской армии перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны.Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1225 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо раненыНад Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
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За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ

32 дрона Киева над Крымом и другими регионами России ликвидировали в течение дня 7

21:07 07.09.2026
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За день силы ПВО российской армии перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1225 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства.
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