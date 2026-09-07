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За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
За день силы ПВО российской армии перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T21:07
2026-09-07T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За день силы ПВО российской армии перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны.Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1225 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо раненыНад Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
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За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
32 дрона Киева над Крымом и другими регионами России ликвидировали в течение дня 7