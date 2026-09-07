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Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
Юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на республиканскую Федерацию спортивной борьбы.Соревнования собрали более трехсот юных борцов из России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, уточняется в сообщении. Международный турнир проходил с 4 по 6 сентября в Красноярске.Ранее бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, взяли две золотые медали и одну серебряную в разных возрастных и весовых категориях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские борцы взяли медали международного турнира в ТурцииТяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страныКрымские борцы завоевали призовые места на Чемпионате России
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Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира

Юный евпаториец взял серебро международного турнира по вольной борьбе – правительство

19:28 07.09.2026
 
© Правительство Республики КрымСеребряный призер международного турнира по вольной борьбе
Серебряный призер международного турнира по вольной борьбе
© Правительство Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на республиканскую Федерацию спортивной борьбы.

"Крымчанин – серебряный призер международного турнира по вольной борьбе. Евпаториец Мунир Аблятипов поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 38 килограммов", – сообщили в пресс-службе.

Соревнования собрали более трехсот юных борцов из России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, уточняется в сообщении. Международный турнир проходил с 4 по 6 сентября в Красноярске.
Ранее бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, взяли две золотые медали и одну серебряную в разных возрастных и весовых категориях.
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