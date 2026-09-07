Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива - полиция
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров "Евротранс", а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии замначальника Главного управления МВД России по Московской области – начальника тыла генерал-майора внутренней службы, начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Московской области полковника внутренней службы и начальника отдела подполковника внутренней службы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также другие потерпевшие.
Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Правоохранители уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они задержаны. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.
Ранее бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий.
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