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Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T15:50
2026-09-07T15:50
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
ирина волк
хищение
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также другие потерпевшие.Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Правоохранители уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они задержаны. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.Ранее бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России ПоповуХищение и взятки при госзаказе в медцентре Минобороны РФ: дело ушло в судЭкс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердикт
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, ирина волк, хищение, топливо
Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива

Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива - полиция

15:50 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров "Евротранс", а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии замначальника Главного управления МВД России по Московской области – начальника тыла генерал-майора внутренней службы, начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Московской области полковника внутренней службы и начальника отдела подполковника внутренней службы", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также другие потерпевшие.
Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Правоохранители уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они задержаны. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.
Ранее бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиИрина ВолкХищениеТопливо
 
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