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Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Угроза воздушной опасности в Севастополе отменена. В регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T09:05

2026-09-07T09:05

2026-09-07T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Угроза воздушной опасности в Севастополе отменена. В регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревогу объявляли трижды. Утром над городом сбили пять беспилотников в Гагаринском и Балаклавском районах. В результате ночного удара погибла 15-летняя девочка и ранены трое - мужчина находится в коме в больнице, также пострадали брат и сестра 16-ти и 18-ти лет.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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