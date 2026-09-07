Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1159147125.html
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Угроза воздушной опасности в Севастополе отменена. В регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:05
2026-09-07T09:09
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_61515977bdcb9ff7f5af2ef89870d9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Угроза воздушной опасности в Севастополе отменена. В регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревогу объявляли трижды. Утром над городом сбили пять беспилотников в Гагаринском и Балаклавском районах. В результате ночного удара погибла 15-летняя девочка и ранены трое - мужчина находится в коме в больнице, также пострадали брат и сестра 16-ти и 18-ти лет.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_3452c6756a9d6ad6ad9cc93421a597ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отбой воздушной тревоги

09:05 07.09.2026 (обновлено: 09:09 07.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Угроза воздушной опасности в Севастополе отменена. В регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Тревогу объявляли трижды. Утром над городом сбили пять беспилотников в Гагаринском и Балаклавском районах. В результате ночного удара погибла 15-летняя девочка и ранены трое - мужчина находится в коме в больнице, также пострадали брат и сестра 16-ти и 18-ти лет.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:05Воздушную тревогу в Севастополе отменили
09:00Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
08:50В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
08:46В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
08:31Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова
08:19Пять беспилотников сбили над Севастополем
08:03В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога
07:59В Севастополе отбой воздушной тревоги
07:57В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами
07:45Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно
07:32В Севастополе воздушная тревога
07:21Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные
07:01Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
06:45Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
06:29В городах Крыма капитально отремонтируют теплосети
05:5415-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:45Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
Лента новостейМолния