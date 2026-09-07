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Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
Звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать вечером в понедельник, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:16
2026-09-07T18:16
2026-09-07T18:16
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михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать вечером в понедельник, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
Взрывы в бухтах Севастополя и стрельба в городе связаны учениями военных – Развожаев