https://crimea.ria.ru/20260907/vlasti-sevastopolya-predupredili-o-vzryvakh-v-bukhtakh-i-strelbe-v-gorode-1159172772.html

Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе

Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе

Звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать вечером в понедельник, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T18:16

2026-09-07T18:16

2026-09-07T18:16

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать вечером в понедельник, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения