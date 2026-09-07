https://crimea.ria.ru/20260907/v-ulyanovskoy-oblasti-dvukhletniy-rebenok-umer-v-ocheredi-k-pediatru-1159167541.html

В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру

В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру

Двухлетний ребенок умер в одном из частных медучреждений Ульяновской области в ожидании приема педиатра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T16:43

2026-09-07T16:43

2026-09-07T16:43

новости

ульяновская область

происшествия

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок умер в одном из частных медучреждений Ульяновской области в ожидании приема педиатра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Следственного управления СК России по Ульяновской области генерал-майора юстиции Сергея Михайлова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контрольВ Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме СимферополяСмерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад

ульяновская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ульяновская область, происшествия, дети