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В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру
В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру
Двухлетний ребенок умер в одном из частных медучреждений Ульяновской области в ожидании приема педиатра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T16:43
2026-09-07T16:43
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок умер в одном из частных медучреждений Ульяновской области в ожидании приема педиатра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Следственного управления СК России по Ульяновской области генерал-майора юстиции Сергея Михайлова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контрольВ Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме СимферополяСмерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад
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РИА Новости Крым
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60
новости, ульяновская область, происшествия, дети
В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру

Двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру в ожидании приема в Ульяновской области

16:43 07.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок умер в одном из частных медучреждений Ульяновской области в ожидании приема педиатра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
"6 сентября текущего года скончалась двухлетняя девочка, находясь в одной из частных клиник города Ульяновска. Ранее у ребенка наблюдалось недомогание, в связи с чем она была доставлена в медицинское учреждение для повторного приема педиатром", – сообщили в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Следственного управления СК России по Ульяновской области генерал-майора юстиции Сергея Михайлова.
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