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В трех населенных пунктах Крыма отключат газ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
В трех населенных пунктах Крыма отключат газ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
В поселке городского типа Красногвардейское, а также селах Речное и Верхоречье Бахчисарайского района во вторник отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T20:11
2026-09-07T20:11
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газ
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бахчисарайский район
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Красногвардейское, а также селах Речное и Верхоречье Бахчисарайского района во вторник отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Так, в Красногвардейском газа не будет с 08:00 часов 8 сентября до 17:00 часов 9 сентября.Также 8 сентября с 09.30 до 15.30 часов будут отключены от газоснабжения абоненты села Речное. А 10 сентября с 09.30 до 15.30 газа не будет в селе Верхоречье.Ранее сообщалось, что в Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Керчи будут отключать уличное освещение ночьюКак оформить перерасчет за горячую воду и отопление летомГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют
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В трех населенных пунктах Крыма отключат газ

В трех населенных пунктах Крыма отключат газ из-за ремонта

20:11 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Красногвардейское, а также селах Речное и Верхоречье Бахчисарайского района во вторник отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Так, в Красногвардейском газа не будет с 08:00 часов 8 сентября до 17:00 часов 9 сентября.

"Отключению подлежат абоненты поселка Красногвардейское – улицы Заводская, Восточная, Дзержинского, тупики Садовый, Верхний, Степной, а также улица Строителей", – говорится в сообщении.

Также 8 сентября с 09.30 до 15.30 часов будут отключены от газоснабжения абоненты села Речное. А 10 сентября с 09.30 до 15.30 газа не будет в селе Верхоречье.
Ранее сообщалось, что в Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.
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КрымНовости КрымаГазОтключение газа в КрымуБахчисарайский районКрасногвардейский район
 
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