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В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
В трех населенных пунктах Крыма отключат газ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
В поселке городского типа Красногвардейское, а также селах Речное и Верхоречье Бахчисарайского района во вторник отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T20:11
2026-09-07T20:11
2026-09-07T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Красногвардейское, а также селах Речное и Верхоречье Бахчисарайского района во вторник отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Так, в Красногвардейском газа не будет с 08:00 часов 8 сентября до 17:00 часов 9 сентября.Также 8 сентября с 09.30 до 15.30 часов будут отключены от газоснабжения абоненты села Речное. А 10 сентября с 09.30 до 15.30 газа не будет в селе Верхоречье.Ранее сообщалось, что в Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Керчи будут отключать уличное освещение ночьюКак оформить перерасчет за горячую воду и отопление летомГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют
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В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
В трех населенных пунктах Крыма отключат газ из-за ремонта