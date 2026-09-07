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В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель. Теперь он входит в структуру Крымского научно-практического центра наркологии и является отделением... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T20:52
2026-09-07T20:52
2026-09-07T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель. Теперь он входит в структуру Крымского научно-практического центра наркологии и является отделением для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Как сообщили в минздраве Крыма, отделение начало работать с 1 сентября.В отделении есть не только отдельные комнаты для мужчин и женщин и санитарные комнаты, но и помещение для хранения личных вещей, ценностей и документов."Помещение в отделение возможно только с согласия гражданина. Максимальный срок пребывания составляет 24 часа", – разъяснили в ведомстве.При поступления врачебный персонал будет не только оценивать степень опьянения гражданина и его общее состояние, но и проверяет наличие телесных повреждений, которые могли быть получены в результате противоправных действий.При этом подчеркивается, что в течение трех часов с момента поступления информация о том или ином гражданине будет передана в дежурную часть территориального органа МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферополь, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
В крымской столице открыли вытрезвитель при центре наркологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель. Теперь он входит в структуру Крымского научно-практического центра наркологии и является отделением для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Как сообщили в минздраве Крыма, отделение начало работать с 1 сентября.
"В отделение принимают граждан в состоянии опьянения, не имеющих медицинских показаний для оказания помощи в стационарных условиях. Они могут быть доставлены сотрудниками полиции или медицинскими работниками, а также обратиться самостоятельно", – сказано в сообщении пресс-службы министерства.
В отделении есть не только отдельные комнаты для мужчин и женщин и санитарные комнаты, но и помещение для хранения личных вещей, ценностей и документов.
"Помещение в отделение возможно только с согласия гражданина. Максимальный срок пребывания составляет 24 часа", – разъяснили в ведомстве.
При поступления врачебный персонал будет не только оценивать степень опьянения гражданина и его общее состояние, но и проверяет наличие телесных повреждений, которые могли быть получены в результате противоправных действий.
"В период временного пребывания гражданам оказывают содействие в передвижении и ориентации в окружающей обстановке, проводят санитарную обработку, предоставляют индивидуальное спальное место и обеспечивают питьевой режим. При необходимости им оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь, а также разъясняется порядок предоставления социальных услуг", – сообщает министерство здравоохранения Крыма.
При этом подчеркивается, что в течение трех часов с момента поступления информация о том или ином гражданине будет передана в дежурную часть территориального органа МВД России.
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