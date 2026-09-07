https://crimea.ria.ru/20260907/v-simferopole-posle-dolgogo-pereryva-otkrylsya-vytrezvitel-1159171731.html

В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель

В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель

В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель. Теперь он входит в структуру Крымского научно-практического центра наркологии и является отделением... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T20:52

2026-09-07T20:52

2026-09-07T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель. Теперь он входит в структуру Крымского научно-практического центра наркологии и является отделением для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Как сообщили в минздраве Крыма, отделение начало работать с 1 сентября.В отделении есть не только отдельные комнаты для мужчин и женщин и санитарные комнаты, но и помещение для хранения личных вещей, ценностей и документов."Помещение в отделение возможно только с согласия гражданина. Максимальный срок пребывания составляет 24 часа", – разъяснили в ведомстве.При поступления врачебный персонал будет не только оценивать степень опьянения гражданина и его общее состояние, но и проверяет наличие телесных повреждений, которые могли быть получены в результате противоправных действий.При этом подчеркивается, что в течение трех часов с момента поступления информация о том или ином гражданине будет передана в дежурную часть территориального органа МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе