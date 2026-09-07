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В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Сирены в городе включили спустя две минуты после отмены угрозы. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T08:03
2026-09-07T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Сирены в городе включили спустя две минуты после отмены угрозы. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу

08:03 07.09.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Сирены в городе включили спустя две минуты после отмены угрозы. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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