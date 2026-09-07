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В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:41
2026-09-07T18:41
2026-09-07T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги – предупреждение губернатора