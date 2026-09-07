Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/v-sevastopole-snova-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1159148290.html
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:41
2026-09-07T18:41
севастополь
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695507_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_75dcf98511c14b95b7962bc66b8dc1c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695507_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_7c32aa85c23c47ad9612a50eeba9bbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу

В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги – предупреждение губернатора

18:41 07.09.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
18:31В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
18:16Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
18:01Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
17:50Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе
17:27Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе
17:06В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
16:55Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центры
16:43В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру
16:28В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда
16:03Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила
15:50Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
15:35Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
15:14На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"
14:57Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле
14:4110 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь
14:28С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
14:13Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
14:02В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
13:51В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
Лента новостейМолния