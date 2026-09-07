https://crimea.ria.ru/20260907/v-sevastopole-priezzhiy-zarubil-toporom-muzhchinu-1159164441.html

Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину

Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину

В Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T15:35

2026-09-07T15:35

2026-09-07T15:45

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по городу.Тело погибшего третьего сентября обнаружила рядом с садовым товариществом местная жительница. Она и обратилась к правоохранителям. Силовики по горячим следам установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 33-летний житель города Сочи, ранее судимый за грабеж и незаконные операции с наркотиками. Подозреваемый рассказал, что приехал в Севастополь на отдых, некоторое время снимал жилье в СНТ, но после конфликта с арендодателем переселился в палатку на окраине поселка. Как указали в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, в ходе осмотра места преступления обнаружено орудие убийства. Мужчина арестован. На данный момент ведутся следственные действия для закрепления доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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