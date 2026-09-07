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Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
В Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T15:35
2026-09-07T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по городу.Тело погибшего третьего сентября обнаружила рядом с садовым товариществом местная жительница. Она и обратилась к правоохранителям. Силовики по горячим следам установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 33-летний житель города Сочи, ранее судимый за грабеж и незаконные операции с наркотиками. Подозреваемый рассказал, что приехал в Севастополь на отдых, некоторое время снимал жилье в СНТ, но после конфликта с арендодателем переселился в палатку на окраине поселка. Как указали в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, в ходе осмотра места преступления обнаружено орудие убийства. Мужчина арестован. На данный момент ведутся следственные действия для закрепления доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, умвд россии по севастополю, происшествия, убийство, новости севастополя, уголовный кодекс
Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину

В Севастополе задержан приезжий из Сочи за убийство мужчины

15:35 07.09.2026 (обновлено: 15:45 07.09.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Севастополе гость из Сочи зарубил мужчину топором
В Севастополе гость из Сочи зарубил мужчину топором
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по городу.
Тело погибшего третьего сентября обнаружила рядом с садовым товариществом местная жительница. Она и обратилась к правоохранителям. Силовики по горячим следам установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 33-летний житель города Сочи, ранее судимый за грабеж и незаконные операции с наркотиками.
Подозреваемый рассказал, что приехал в Севастополь на отдых, некоторое время снимал жилье в СНТ, но после конфликта с арендодателем переселился в палатку на окраине поселка.

"Турист в тот самый злополучный день вернулся с тихой охоты к своему шалашу и увидел незнакомого мужчину в своем жилище. Внезапное вторжение разозлило его, он взял в руки топор и нанес несколько ударов незваному гостю, от которых тот скончался. Погибшим оказался 48-летний местный житель", - сказано в сообщении.

© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Севастополе гость из Сочи зарубил мужчину топором
В Севастополе гость из Сочи зарубил мужчину топором
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
В Севастополе гость из Сочи зарубил мужчину топором
Как указали в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, в ходе осмотра места преступления обнаружено орудие убийства.
"Также выявлены доказательства того, что злоумышленник пытался сокрыть тело.️ По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу", - уточнили в СК.
Мужчина арестован. На данный момент ведутся следственные действия для закрепления доказательственной базы.
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