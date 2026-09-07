Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/v-sevastopole-pri-atake-vsu-pogib-zvukooperator-teatra-lunacharskogo-evgeniy-reshetilov-1159160839.html
В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
При атаке ВСУ на Севастополь погиб звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщается на странице театра в ВК. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T13:51
2026-09-07T13:57
утраты
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_155:256:1620:1080_1920x0_80_0_0_c1eb46475ac8da1733ee000d369b3824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погиб звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщается на странице театра в ВК.Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Дело расследует СК России.Отмечается, что Евгений Решетилов работал в театре с 2018 года."Первым спектаклем, который он выпустил, были шумные, яркие, многоголосные "Кьоджинские перепалки". И Женя будто звучал с ними в одном ключе: в ответ на его улыбку невозможно было не улыбнуться. Высокий, красивый, широкоплечий, он заполнял собой небольшую рубку звукоцеха, подчиняя себе звуки, гармонизируя собой пространство", - отметили коллеги погибшего и выразили соболезнования его близким.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – дело расследует Следком РоссииПять беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
https://crimea.ria.ru/20260907/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-v-gorode-posle-ataki-vsu-1159153870.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_384:243:1500:1080_1920x0_80_0_0_be83c1992c7fb3bb31287bd9bc745bad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, атаки всу на крым
В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов

В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра им. Луначарского Евгений Решетилов

13:51 07.09.2026 (обновлено: 13:57 07.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевсвеча
свеча - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погиб звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщается на странице театра в ВК.
© Севастопольский театр имени Луначарского Звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов
Звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов
© Севастопольский театр имени Луначарского
Звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов
Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Дело расследует СК России.

"У нас страшное, несовместимое с пониманием горе – ушел из жизни наш звукооператор Евгений Решетилов. Многие из вас сегодня прочитали про последствия вражеской атаки. Одной из жертв стал он, наш Женя", – сказано на официальной странице театра.

Отмечается, что Евгений Решетилов работал в театре с 2018 года.
"Первым спектаклем, который он выпустил, были шумные, яркие, многоголосные "Кьоджинские перепалки". И Женя будто звучал с ними в одном ключе: в ответ на его улыбку невозможно было не улыбнуться. Высокий, красивый, широкоплечий, он заполнял собой небольшую рубку звукоцеха, подчиняя себе звуки, гармонизируя собой пространство", - отметили коллеги погибшего и выразили соболезнования его близким.
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
12:36
Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Севастополь – дело расследует Следком России
Пять беспилотников сбили над Севастополем
В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
УтратыСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
14:02В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
13:51В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
13:47Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
13:34Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
13:24Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
13:03Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
12:54Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
12:36Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
12:22На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
12:08Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
12:02Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
11:57Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
Лента новостейМолния