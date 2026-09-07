В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра им. Луначарского Евгений Решетилов
13:51 07.09.2026 (обновлено: 13:57 07.09.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевсвеча
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погиб звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщается на странице театра в ВК.
© Севастопольский театр имени Луначарского Звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов
© Севастопольский театр имени Луначарского
Звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов
Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Дело расследует СК России.
"У нас страшное, несовместимое с пониманием горе – ушел из жизни наш звукооператор Евгений Решетилов. Многие из вас сегодня прочитали про последствия вражеской атаки. Одной из жертв стал он, наш Женя", – сказано на официальной странице театра.
Отмечается, что Евгений Решетилов работал в театре с 2018 года.
"Первым спектаклем, который он выпустил, были шумные, яркие, многоголосные "Кьоджинские перепалки". И Женя будто звучал с ними в одном ключе: в ответ на его улыбку невозможно было не улыбнуться. Высокий, красивый, широкоплечий, он заполнял собой небольшую рубку звукоцеха, подчиняя себе звуки, гармонизируя собой пространство", - отметили коллеги погибшего и выразили соболезнования его близким.
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