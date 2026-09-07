https://crimea.ria.ru/20260907/v-sevastopole-pri-atake-vsu-pogib-zvukooperator-teatra-lunacharskogo-evgeniy-reshetilov-1159160839.html

В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов

В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов

При атаке ВСУ на Севастополь погиб звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщается на странице театра в ВК. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T13:51

2026-09-07T13:51

2026-09-07T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погиб звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщается на странице театра в ВК.Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Дело расследует СК России.Отмечается, что Евгений Решетилов работал в театре с 2018 года."Первым спектаклем, который он выпустил, были шумные, яркие, многоголосные "Кьоджинские перепалки". И Женя будто звучал с ними в одном ключе: в ответ на его улыбку невозможно было не улыбнуться. Высокий, красивый, широкоплечий, он заполнял собой небольшую рубку звукоцеха, подчиняя себе звуки, гармонизируя собой пространство", - отметили коллеги погибшего и выразили соболезнования его близким.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – дело расследует Следком РоссииПять беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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