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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:55
2026-09-07T18:55
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В период действия воздушной тревоги морской транспорт останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

18:55 07.09.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем канале на платформе МАКС.
В период действия воздушной тревоги морской транспорт останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.
Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.
В Крыму с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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