https://crimea.ria.ru/20260907/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1159108841.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T07:59
2026-09-07T07:59
2026-09-07T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревогу объявили в регионе в 7:31. Опасность сохранялась около получаса.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги
07:59 07.09.2026 (обновлено: 08:00 07.09.2026)