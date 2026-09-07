https://crimea.ria.ru/20260907/v-sevastopole-kvartirnaya-moshennitsa-smenila-apartamenty-na-kameru-v-kolonii--1159153435.html

В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии

В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии

Прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T20:32

2026-09-07T20:32

2026-09-07T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.По данным прокуратуры, с июня 2019 по февраль 2025 года 49-летняя местная жительница под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов похитила у граждан 46,7 млн рублей.Для этого она приобрела три земельных участка на улицах Бахчисарайской и Комбрига Потапова в Севастополе. С покупателями она как физическое лицо заключала предварительные договоры купли-продажи жилого помещения либо договоры займа. Не имея нужных документов, женщина начала на участках строительные работы, а гражданам предъявила эскизные проекты. При этом доводить дело до конца она не планировала. В мае 2026 года Ленинский районный суд Севастополя признал 49-летнюю местную жительницу виновной и назначил лишение свободы условно. Однако прокуратура оспорила приговор из-за чрезмерной мягкости наказания в апелляционном порядке. Теперь женщине назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.Ранее сообщалось, что 41-летний житель Сочи в суде ответит за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщикахВ Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

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