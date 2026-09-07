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В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
Прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T20:32
2026-09-07T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.По данным прокуратуры, с июня 2019 по февраль 2025 года 49-летняя местная жительница под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов похитила у граждан 46,7 млн рублей.Для этого она приобрела три земельных участка на улицах Бахчисарайской и Комбрига Потапова в Севастополе. С покупателями она как физическое лицо заключала предварительные договоры купли-продажи жилого помещения либо договоры займа. Не имея нужных документов, женщина начала на участках строительные работы, а гражданам предъявила эскизные проекты. При этом доводить дело до конца она не планировала. В мае 2026 года Ленинский районный суд Севастополя признал 49-летнюю местную жительницу виновной и назначил лишение свободы условно. Однако прокуратура оспорила приговор из-за чрезмерной мягкости наказания в апелляционном порядке. Теперь женщине назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.Ранее сообщалось, что 41-летний житель Сочи в суде ответит за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщикахВ Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество
В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
В Севастополе участница мошенничества с долевым строительством получила 5 лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась пяти лет лишения свободы для участницы мошеннической схемы с долевым строительством и продажей квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, с июня 2019 по февраль 2025 года 49-летняя местная жительница под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов похитила у граждан 46,7 млн рублей.
Для этого она приобрела три земельных участка на улицах Бахчисарайской и Комбрига Потапова в Севастополе. С покупателями она как физическое лицо заключала предварительные договоры купли-продажи жилого помещения либо договоры займа. Не имея нужных документов, женщина начала на участках строительные работы, а гражданам предъявила эскизные проекты. При этом доводить дело до конца она не планировала.
"В действительности выполнить взятые на себя обязательства женщина не собиралась. Ее земельные участки предназначались для индивидуального жилищного строительства. Возведение на них многоквартирных домов являлось заведомо незаконным, а введение их в эксплуатацию невозможно", – сообщили в прокуратуре.
В мае 2026 года Ленинский районный суд Севастополя признал 49-летнюю местную жительницу виновной и назначил лишение свободы условно. Однако прокуратура оспорила приговор из-за чрезмерной мягкости наказания в апелляционном порядке. Теперь женщине назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.
Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.
Ранее сообщалось, что 41-летний житель Сочи в суде ответит
за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе.
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