https://crimea.ria.ru/20260907/v-krymu-vozobnovili-dvizhenie-elektrichek-na-uchastke-vladislavovka-petrovo-1159151963.html

В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово

В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово

В Крыму возобновилось движение электричек на участке Владиславовка – Петрово. Об этом сообщают в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T11:29

2026-09-07T11:29

2026-09-07T11:34

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новости крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

электричка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму возобновилось движение электричек на участке Владиславовка – Петрово. Об этом сообщают в Южной пригородной пассажирской компании.Ранее движение электричек на данном участке было приостановлено. Причина не называлась. Отмечается, что в связи с техническими причинами возможны задержки электричек.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ России с осени изменятся правила перевозки в поездахЖ/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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