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В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
В Крыму возобновилось движение электричек на участке Владиславовка – Петрово. Об этом сообщают в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T11:29
2026-09-07T11:29
2026-09-07T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму возобновилось движение электричек на участке Владиславовка – Петрово. Об этом сообщают в Южной пригородной пассажирской компании.Ранее движение электричек на данном участке было приостановлено. Причина не называлась. Отмечается, что в связи с техническими причинами возможны задержки электричек.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ России с осени изменятся правила перевозки в поездахЖ/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс
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крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка
В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
В Крыму восстановили движение пригородных поездов на участке Владиславовка - Петрово
11:29 07.09.2026 (обновлено: 11:34 07.09.2026)