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В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
148 тонн топлива марки АИ-95 направлено в розничную сеть автозаправок Крыма в понедельник. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:27
2026-09-07T10:27
2026-09-07T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 148 тонн топлива марки АИ-95 направлено в розничную сеть автозаправок Крыма в понедельник. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его словам, с 9:00 бензин доступен на 31 АЗС сети "АТАН" – 62 тонны, с 18 часов продажа начнется на 41 заправке сети "ТЭС" – 86 тонн.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынкаТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
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крым, новости крыма, юрий гоцанюк, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 - Гоцанюк