Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/v-krymu-v-prodazhu-postupilo-148-tonn-benzina-ai-95--gde-zapravitsya-1159149677.html
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
148 тонн топлива марки АИ-95 направлено в розничную сеть автозаправок Крыма в понедельник. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:27
2026-09-07T10:27
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 148 тонн топлива марки АИ-95 направлено в розничную сеть автозаправок Крыма в понедельник. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его словам, с 9:00 бензин доступен на 31 АЗС сети "АТАН" – 62 тонны, с 18 часов продажа начнется на 41 заправке сети "ТЭС" – 86 тонн.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынкаТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, юрий гоцанюк, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин
В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться

В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 - Гоцанюк

10:27 07.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 148 тонн топлива марки АИ-95 направлено в розничную сеть автозаправок Крыма в понедельник. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 72 автозаправочных станциях Крыма организована реализация бензина марки АИ-95 по цене не выше 100 рублей за литр. Общий объем топлива, направленного в розничную сеть, составляет 148 тонн", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
По его словам, с 9:00 бензин доступен на 31 АЗС сети "АТАН" – 62 тонны, с 18 часов продажа начнется на 41 заправке сети "ТЭС" – 86 тонн.
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
 
КрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
10:18В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
10:10Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями
09:58Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации
09:49Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11
09:32Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке
09:22БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены
09:13Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:05Воздушную тревогу в Севастополе отменили
09:00Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
08:50В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
08:46В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
08:31Их общая война: как Крым связал поэтов Гамзатова и Асадова
Лента новостейМолния