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В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда
В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда
Крым вошел в число регионов-лидеров по росту позиций в рейтинге по ситуации на рынке труда, показав рост на 11 мест. Об этом свидетельствует исследование РИА... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T16:28
2026-09-07T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов-лидеров по росту позиций в рейтинге по ситуации на рынке труда, показав рост на 11 мест. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.Также лидерами стали Воронежская (рост на 6 мест) и Нижегородская области (рост на 6 мест). Сильнее всего сдали позиции в рейтинге Кемеровская, Новгородская и Вологодская области. Регионы сместились на шесть мест каждый.При этом Москва и Санкт-Петербург удерживают лидерство в рейтинге регионов страны по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, здесь значение балла было 97,57 и 93,26 соответственно.Замыкают список Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2024 года число таких субъектов снизилось на три. В этих регионах низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.По мнению экспертов, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом заработных плат и низкой безработицей. При этом общие тенденции определяются неоднородной ситуацией, складывающейся на рынках труда отдельных регионов.При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного региона. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.Исследование, проведенное ранее показало, жители каких регионах России получают самые высокие зарплаты. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Севастополь занимает 67-е место. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА РейтингСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится КрымуСубсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидамПока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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крым, трудоустройство, рынок труда, трудоустройство в крыму, новости, общество, рейтинг
В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда

Крым вошел в число регионов-лидеров по росту позиций в рейтинге по ситуации на рынке труда

16:28 07.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов-лидеров по росту позиций в рейтинге по ситуации на рынке труда, показав рост на 11 мест. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Так, если по итогам 2024 года Крым занимал 54 место в советующем рейтинге, то в 2025-м республике досталось 43-е место. Рейтинговый балл по итогам минувшего года составил почти 66,61, тогда как в 2024-м он был 62,25 говорится в исследовании.

Также лидерами стали Воронежская (рост на 6 мест) и Нижегородская области (рост на 6 мест). Сильнее всего сдали позиции в рейтинге Кемеровская, Новгородская и Вологодская области. Регионы сместились на шесть мест каждый.
При этом Москва и Санкт-Петербург удерживают лидерство в рейтинге регионов страны по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, здесь значение балла было 97,57 и 93,26 соответственно.
Замыкают список Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2024 года число таких субъектов снизилось на три. В этих регионах низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.
По мнению экспертов, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом заработных плат и низкой безработицей. При этом общие тенденции определяются неоднородной ситуацией, складывающейся на рынках труда отдельных регионов.
При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного региона. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.
Исследование, проведенное ранее показало, жители каких регионах России получают самые высокие зарплаты. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Севастополь занимает 67-е место. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).
* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг
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