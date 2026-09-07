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В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95

В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95 - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95

На крымских автозаправках "ТЭС" и "Атан" со среды снизится объем бензина марки А-95. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T17:06

2026-09-07T17:06

2026-09-07T17:16

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топливо в крыму

бензин

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На крымских автозаправках "ТЭС" и "Атан" со среды снизится объем бензина марки А-95. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.Сегодня на заправках ТЭС начнется реализация дизельного топлива, а со вторника в продаже появится бензин марки АИ-92 по цене до 100 рублей, продолжил глава РК. "Ожидаем, что реализация данного бензина будет стабильной, без перебоев", – сообщил Аксенов.По словам главы региона, информация с адресами, где можно заправиться, будет актуализироваться ежедневно в 7:30 на интерактивной карте заправок регионального минтоэнерго.Кроме того, на сайтах администраций муниципальных образований и на портале правительства Крыма будут опубликованы адреса площадок в районных центрах, где будет реализовываться уголь по цене 19,5 тысяч рублей за тонну. Доставка к потребителям в границах района осуществляется за отдельную плату. Также на этой неделе будет завершен первый круг доставки газа льготникам.В понедельник в розничную сеть автозаправок Крыма поступило 148 тонн топлива марки АИ-95, сообщал ранее председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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