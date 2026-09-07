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В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95 - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
На крымских автозаправках "ТЭС" и "Атан" со среды снизится объем бензина марки А-95. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T17:06
2026-09-07T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На крымских автозаправках "ТЭС" и "Атан" со среды снизится объем бензина марки А-95. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.Сегодня на заправках ТЭС начнется реализация дизельного топлива, а со вторника в продаже появится бензин марки АИ-92 по цене до 100 рублей, продолжил глава РК. "Ожидаем, что реализация данного бензина будет стабильной, без перебоев", – сообщил Аксенов.По словам главы региона, информация с адресами, где можно заправиться, будет актуализироваться ежедневно в 7:30 на интерактивной карте заправок регионального минтоэнерго.Кроме того, на сайтах администраций муниципальных образований и на портале правительства Крыма будут опубликованы адреса площадок в районных центрах, где будет реализовываться уголь по цене 19,5 тысяч рублей за тонну. Доставка к потребителям в границах района осуществляется за отдельную плату. Также на этой неделе будет завершен первый круг доставки газа льготникам.В понедельник в розничную сеть автозаправок Крыма поступило 148 тонн топлива марки АИ-95, сообщал ранее председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
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новости крыма, крым, топливо в крыму, бензин, сергей аксенов
В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
в Крыму снизится объем топлива АИ-95 у крупных операторов
17:06 07.09.2026 (обновлено: 17:16 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На крымских автозаправках "ТЭС" и "Атан" со среды снизится объем бензина марки А-95. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым продолжается реализация бензина АИ-95 на автозаправочных комплексах "ТЭС" и "АТАН" по цене 100 рублей за литр. С завтрашнего дня – с 8:00 и с 18:00. Начиная с 9 сентября объем этой марки топлива у данных операторов несколько снизится, при этом 95-й бензин по такой цене будет в наличии на АЗС малых сетей", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Сегодня на заправках ТЭС начнется реализация дизельного топлива, а со вторника в продаже появится бензин марки АИ-92 по цене до 100 рублей, продолжил глава РК. "Ожидаем, что реализация данного бензина будет стабильной, без перебоев", – сообщил Аксенов.
По словам главы региона, информация с адресами, где можно заправиться, будет актуализироваться ежедневно в 7:30 на интерактивной карте
заправок регионального минтоэнерго.
Кроме того, на сайтах администраций муниципальных образований и на портале правительства Крыма будут опубликованы адреса площадок в районных центрах, где будет реализовываться уголь по цене 19,5 тысяч рублей за тонну. Доставка к потребителям в границах района осуществляется за отдельную плату. Также на этой неделе будет завершен первый круг доставки газа льготникам.
"К следующему понедельнику проинформируем крымчан о дальнейших шагах в этом направлении", – подчеркнул Аксенов. И призвал крымчан сохранять спокойствие и руководствоваться информацией только из официальных источников.
В понедельник в розничную сеть автозаправок Крыма поступило 148 тонн топлива
марки АИ-95, сообщал ранее председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
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