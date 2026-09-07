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В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T08:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали находиться в безопасном месте до отмены беспилотной опасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, срочные новости крыма, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), гу мчс рф по республике крым
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА

В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА

08:50 07.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"На севере и центральной части Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом!", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали находиться в безопасном месте до отмены беспилотной опасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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КрымСрочные новости КрымаПВОАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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