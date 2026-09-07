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В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T08:50
2026-09-07T08:50
2026-09-07T08:50
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срочные новости крыма
пво
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали находиться в безопасном месте до отмены беспилотной опасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), гу мчс рф по республике крым
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА