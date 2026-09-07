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В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
Движение электричек на участке Владиславовка - Петрово в Крыму временно приостановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:18
2026-09-07T10:18
2026-09-07T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Движение электричек на участке Владиславовка - Петрово в Крыму временно приостановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. О возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.С 26 августа в Крыму изменилось расписание восьми пригородных поездов, сообщали в Южной пригородной пассажирской компании ранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сеть пригородных поездов в Крыму – как она будет развиватьсяКрымским электричкам назначили две дополнительные остановкиНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы
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крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", крымская железная дорога (кжд), транспорт
В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
Движение электричек на участке Владиславовка - Петрово в Крыму приостановлено – ЮППК