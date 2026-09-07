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В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
В понедельник на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T08:46
2026-09-07T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен– РИА Новости Крым. В понедельник на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго".При этом отключают линии электропередачи и (или) электросетевые оперативно, ориентируясь по сложившейся ситуации. В регионе сохраняются перебои с электроснабжением в ряде районов, пояснили на предприятии.Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и светуЕсли выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питаниеКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, режим чс
В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии

В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии

08:46 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен– РИА Новости Крым. В понедельник на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Ситуация с электроснабжением остается сложной - энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
При этом отключают линии электропередачи и (или) электросетевые оперативно, ориентируясь по сложившейся ситуации. В регионе сохраняются перебои с электроснабжением в ряде районов, пояснили на предприятии.
Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуРежим ЧС
 
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