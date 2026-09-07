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В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии

В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии

В понедельник на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T08:46

2026-09-07T08:46

2026-09-07T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен– РИА Новости Крым. В понедельник на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго".При этом отключают линии электропередачи и (или) электросетевые оперативно, ориентируясь по сложившейся ситуации. В регионе сохраняются перебои с электроснабжением в ряде районов, пояснили на предприятии.Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и светуЕсли выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питаниеКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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