https://crimea.ria.ru/20260907/v-gorodakh-kryma-kapitalno-otremontiruyut-teploseti-1159007532.html

В городах Крыма капитально отремонтируют теплосети

В городах Крыма капитально отремонтируют теплосети - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В городах Крыма капитально отремонтируют теплосети

В Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор предприятия Дмитрий... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T06:29

2026-09-07T06:29

2026-09-07T06:29

крымтеплокоммунэнерго

крым

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

теплоснабжение

дмитрий прилипко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Прилипко."Мы планируем определенные мероприятия, которые нам позволят уйти от потерь в сверхнормативных тепловых сетях, от определенного рода утечек, и сократится некоторое количество аварийных ситуаций, которые сейчас возникают", – отметил Прилипко. – И мы сейчас выполняем локальные мероприятия, но уже понимаем, что требуются меры капитального характера".В частности, такие меры в 2028 году, согласно плану, будут предпринимать в Симферополе, Алуште и Керчи – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана, уточнил Прилипко.При этом есть определенный штат вакансий, который сегодня предприятие активно стремится заполнить, чтобы иметь больший людской резерв для обеспечения эксплуатации объектов, учитывая и непрекращающийся процесс модернизации сетей, и строительство новых котельных, и аварийные внештатные ситуации, добавил он."Есть определенные вакансии, которые, к сожалению, не в полном объеме у нас сегодня заполнены. Это касается и слесарей тепловых сетей, и слесарей котельного оборудования, и электрогазосварщиков", – уточнил Прилипко.Он подчеркнул, что на предприятии всегда рады и профессионалам, и молодым – всех обучат."Мы всегда за, что приходили новые кадры, и мы над этим работаем, поэтому если есть у кого желание прийти к нам на работу, на предприятии всегда рады. Отдел кадров открыт с понедельника по пятницу с 8 до 17. Пожалуйста, обращайтесь. Полный социальный пакет, и мы заинтересованы всегда в притоке новых людей", – резюмировал директор организации.Ранее Прилипко рассказал, что все укомплектованные на предприятии противоаварийные бригады – это все обученные люди, которые, к тому же, с середины августа проводят "противоаварийные тренировки с моделированием разных ситуаций, которые могут иметь место в период отопительного сезона".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетей Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеКак Симферополь готовится к отопительному сезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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