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В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами

В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами - РИА Новости Крым, 07.09.2026

В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами

Вооруженные силы России утром в понедельник нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и поразили патрульный катер ВСУ в Черном море. б этом... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T07:57

2026-09-07T07:57

2026-09-07T07:57

потери всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

черное море

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одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в понедельник нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и поразили патрульный катер ВСУ в Черном море. б этом сообщили в Минобороны."В порту "Измаил" поражен производственно-погрузочный комплекс, который использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами. В акватории Черного моря – патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным военного ведомства, вечером 6 сентября ударными БПЛА в порту "Черноморск" поражено морское судно "Мавка" типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

одесса

одесская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, черное море, одесса, одесская область, новости сво, украина