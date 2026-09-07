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В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами
В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами
Вооруженные силы России утром в понедельник нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и поразили патрульный катер ВСУ в Черном море. б этом... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T07:57
2026-09-07T07:57
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
черное море
одесса
одесская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в понедельник нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и поразили патрульный катер ВСУ в Черном море. б этом сообщили в Минобороны."В порту "Измаил" поражен производственно-погрузочный комплекс, который использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами. В акватории Черного моря – патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным военного ведомства, вечером 6 сентября ударными БПЛА в порту "Черноморск" поражено морское судно "Мавка" типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, черное море, одесса, одесская область, новости сво, украина
В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами

Удары по Украине: разбит комплекс для отгрузки западной техники и патрульный катер ВСУ

07:57 07.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в понедельник нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и поразили патрульный катер ВСУ в Черном море. б этом сообщили в Минобороны.
"В порту "Измаил" поражен производственно-погрузочный комплекс, который использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами. В акватории Черного моря – патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военного ведомства, вечером 6 сентября ударными БПЛА в порту "Черноморск" поражено морское судно "Мавка" типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Потери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЧерное мореОдессаОдесская областьНовости СВОУкраина
 
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