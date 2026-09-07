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В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
Польская армия начинает испытания дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах, позволяющих поражать цели на расстоянии до тысячи километров, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:31
2026-09-07T18:31
2026-09-07T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Польская армия начинает испытания дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах, позволяющих поражать цели на расстоянии до тысячи километров, пишет РИА Новости со ссылкой заместителя министра обороны страны Цезария Томчика.Он добавил, что жители страны получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни.В настоящее время Польша располагает только зарубежными ракетами, способными поражать цели на таких больших расстояниях, в основном это авиационные боеприпасы для многоцелевых истребителей.Отмечается, что несколько недель назад в рамках сотрудничества Польши с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты большой дальности Barracuda-500. Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries применяет технологии, которые позволят наладить в республике производство отечественной версии этой ракеты с дальностью действия около тысячи километров.Ранее финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен высказал мнение, что европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФНа что может решиться Польша в противовес Европе – мнениеУкраина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
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польша, новости, оружие, дальнобойное оружие
В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
Испытания ракет дальностью 1000 километров пройдет в ближайшие дни в Польше
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Польская армия начинает испытания дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах, позволяющих поражать цели на расстоянии до тысячи километров, пишет РИА Новости со ссылкой заместителя министра обороны страны Цезария Томчика.
"В ближайшие дни в Польше будут проведены специальные военные испытания, направленные на отработку действий (ракет – ред.) на больших дистанциях, до 1000 километров", – сообщил Томчик.
Он добавил, что жители страны получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни.
В настоящее время Польша располагает только зарубежными ракетами, способными поражать цели на таких больших расстояниях, в основном это авиационные боеприпасы для многоцелевых истребителей.
Отмечается, что несколько недель назад в рамках сотрудничества Польши с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты большой дальности Barracuda-500. Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries применяет технологии, которые позволят наладить в республике производство отечественной версии этой ракеты с дальностью действия около тысячи километров.
Ранее финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен высказал мнение, что европейские элиты постоянно заявляют
об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу.
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