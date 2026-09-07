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В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу - РИА Новости Крым, 07.09.2026
В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
В Алуште перекрыли движение из-за угрозы обрушения конструкций после пожара в одном из зданий по улице Владимира Хромых. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T14:02
2026-09-07T14:02
2026-09-07T14:02
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Алуште перекрыли движение из-за угрозы обрушения конструкций после пожара в одном из зданий по улице Владимира Хромых. Об этом информирует пресс-служба городской мэрии.Как уточнили в администрации, пожар случился 29 июля, причины не указываются.Принять меры по обеспечению безопасности и привести объект в надлежащее состояние должен собственник объекта, указали в мэрии. Жителей просят выбирать альтернативные маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области248 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасностиВ Форосе загорелись гаражи
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алушта, новости крыма, происшествия, ограничение движения
В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
В Крыму из-за угрозы обрушения после пожара в одном из зданий Алушты перекрыли улицу