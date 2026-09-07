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Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе

Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве по Украине выразил мнение о существенном прогрессе, в том числе в части... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T17:27

2026-09-07T17:27

2026-09-07T17:36

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стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве по Украине выразил мнение о существенном прогрессе, в том числе в части согласования трехсторонних переговоров.5 сентября Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Накануне вечером спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф назвал содержательными переговоры с ЗеленскимНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политологКогда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сша, переговоры, стивен уиткофф