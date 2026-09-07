https://crimea.ria.ru/20260907/udar-vsu-po-sevastopolyu-i-snizhenie-obemov-benzina-v-krymu-glavnoe-za-den-1159167394.html

Удар ВСУ по Севастополю и снижение объемов бензина в Крыму: главное за день

Удар ВСУ по Севастополю и снижение объемов бензина в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Удар ВСУ по Севастополю и снижение объемов бензина в Крыму: главное за день

Жертвы очередного террористического удара ВСУ в Севастополе и Пермском крае. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова об условиях завершения украинского... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T22:55

2026-09-07T22:55

2026-09-07T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жертвы очередного террористического удара ВСУ в Севастополе и Пермском крае. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова об условиях завершения украинского конфликта. Снижение объемов бензина АИ-95 в Крыму. Новые тарифы на электроэнергию в Крыму. Открытие моста на границе России и КНДР. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУПоздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Как стало известно в понедельник, погибли 15-летняя девочка и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и умер в реанимации. Позже стало известно, что погибший – звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. В городе повреждены дома и гражданские машины.Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинских беспилотников в ночь на 7 сентября на Пермский край.В Тамбовской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар в храме Николая Чудотворца.Всего за ночь средства ПВО сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Заявление Лаврова об условиях завершения конфликта на УкраинеЗавершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений МИД РФ.Глава российского МИД добавил, что Запад периодически утрачивает способность договариваться и в основном славен ультиматумами и унизительными для некоторых стран требованиями.Снижение объемов бензина АИ-95 в КрымуНа крымских автозаправках "ТЭС" и "Атан" с 9 сентября снизится объем бензина марки А-95, при этом 95-й бензин по 100 рублей будет в наличии на АЗС малых сетей, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. Информация с адресами, где можно заправиться, будет актуализироваться ежедневно в 7:30 на интерактивной карте заправок регионального минтоэнерго.Кроме того, на сайтах администраций муниципальных образований и на портале правительства Крыма будут опубликованы адреса площадок в районных центрах, где будет реализовываться уголь по цене 19,5 тысяч рублей за тонну. Доставка к потребителям в границах района осуществляется за отдельную плату. Также на этой неделе будет завершен первый круг доставки газа льготникам.Новые тарифы на светВ Крыму с 1 октября тарифы на электроэнергию вырастут на 11,3 процента, напомнили 7 сентября в "Крымэнерго". В компании уточнили, что для крымчан, использующих одноставочный тариф, цена за кВт/ч поднимется до 5,45 рублей, если потребление составляет до 150 кВт/ч. От 150 до 800 кВт/ч – 6,91 рублей, свыше 800 кВт/ч – 9,20 рублей. Тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей России. Средний размер индексации по стране составит около 18%.Мост на границе России и КНДРВ понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение. Особое значение мост имеет для Дальневосточного федерального округа, и прежде всего для Приморского края, где появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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