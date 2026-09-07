https://crimea.ria.ru/20260907/tretya-noch-remontov-chast-simferopolya-i-prigoroda-snova-obestochat--1159172158.html

Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат

Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат

В части Симферополя запланировано отключение электроэнергии в ночь на вторник, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T18:01

2026-09-07T18:01

2026-09-07T18:01

крым

новости крыма

симферополь

отключение электроэнергии в крыму

администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В части Симферополя запланировано отключение электроэнергии в ночь на вторник, сообщили в администрации города.Уточняется, что ограничение электроснабжения затронет район ГРЭС, поселки Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично район Жигулиной рощи.Ночные отключения в этих поселках и районах происходят вот уже третьи сутки подряд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, отключение электроэнергии в крыму, администрация симферополя