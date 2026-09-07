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Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
В части Симферополя запланировано отключение электроэнергии в ночь на вторник, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:01
2026-09-07T18:01
2026-09-07T18:01
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отключение электроэнергии в крыму
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В части Симферополя запланировано отключение электроэнергии в ночь на вторник, сообщили в администрации города.Уточняется, что ограничение электроснабжения затронет район ГРЭС, поселки Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично район Жигулиной рощи.Ночные отключения в этих поселках и районах происходят вот уже третьи сутки подряд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
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