https://crimea.ria.ru/20260907/tragediya-v-gorakh-kabardino-balkarii--chislo-pogibshikh-vyroslo-do-11-1159148630.html

Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11

Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11 - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11

Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до одиннадцати. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T09:49

2026-09-07T09:49

2026-09-07T09:49

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кабардино-балкария

новости

происшествия

альпинизм

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до одиннадцати. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по республике.В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. Позже спасатели эвакуировали трех пострадавших, судьба 10 человек оставалась неизвестна.По данным спасателей, 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения.Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются, группировка усилена: всего в поисках участвуют 56 спасателей, работу усложняет сложный рельеф и лавинная опасность. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назадАльпинизм – один из самых волевых видов спорта и требует долгой подготовки – эксперт

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кабардино-балкария, новости, происшествия, альпинизм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)