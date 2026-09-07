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Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11 - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11
Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11 - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11
Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до одиннадцати. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:49
2026-09-07T09:49
россия
кабардино-балкария
новости
происшествия
альпинизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до одиннадцати. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по республике.В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. Позже спасатели эвакуировали трех пострадавших, судьба 10 человек оставалась неизвестна.По данным спасателей, 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения.Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются, группировка усилена: всего в поисках участвуют 56 спасателей, работу усложняет сложный рельеф и лавинная опасность. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назадАльпинизм – один из самых волевых видов спорта и требует долгой подготовки – эксперт
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, кабардино-балкария, новости, происшествия, альпинизм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11

Число погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до одиннадцати – МЧС

09:49 07.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНациональный парк "Приэльбрусье"
Национальный парк Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до одиннадцати. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по республике.
В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. Позже спасатели эвакуировали трех пострадавших, судьба 10 человек оставалась неизвестна.
"К сожалению, 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Судьба шести альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения.
Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются, группировка усилена: всего в поисках участвуют 56 спасателей, работу усложняет сложный рельеф и лавинная опасность.
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РоссияКабардино-БалкарияНовостиПроисшествияАльпинизмМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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