https://crimea.ria.ru/20260907/torgovlya-i-gumanitarnaya-sfera--putin-pogovoril-po-telefonu-s-alievym-1159157901.html

Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым

Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, информирует пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T13:03

2026-09-07T13:03

2026-09-07T13:03

новости

владимир путин (политик)

ильхам алиев

россия

sputnik азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, информирует пресс-служба Кремля.Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях, уточнили в пресс-службе главы российского государства.Предвдущий телефонный разговор Путина и Алиева состоялся 28 июля. Тогда главы государств обсудили расширение сотрудничества двух стран, сообщали в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – ЛавровПутин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и УкраинуПутин поговорил по телефону с Пашиняном

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, sputnik азербайджан