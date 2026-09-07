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Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, информирует пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, информирует пресс-служба Кремля.Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях, уточнили в пресс-службе главы российского государства.Предвдущий телефонный разговор Путина и Алиева состоялся 28 июля. Тогда главы государств обсудили расширение сотрудничества двух стран, сообщали в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – ЛавровПутин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и УкраинуПутин поговорил по телефону с Пашиняном
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новости, владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, sputnik азербайджан
Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Алиевым – Кремль

13:03 07.09.2026
 
© РИА Новости . Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Alexei Druzhinin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, информирует пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", – сказано на сайте Кремля.
Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях, уточнили в пресс-службе главы российского государства.
Предвдущий телефонный разговор Путина и Алиева состоялся 28 июля. Тогда главы государств обсудили расширение сотрудничества двух стран, сообщали в Кремле.
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