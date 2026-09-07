Рейтинг@Mail.ru
Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/solntse-vybrosilo-plazmu-kogda-zhdat-magnitnogo-udara-po-zemle-1159162197.html
Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле
Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле
Облака солнечной плазмы несут к Земле магнитные бури, которые ударят по планете 8 и 9 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T14:57
2026-09-07T14:57
космос
солнце
вспышки на солнце
лаборатория солнечной астрономии ики ран
магнитные бури
шторм
геомагнитный шторм
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152522141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa966c1aa1d343b619b32690dc77da7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Облака солнечной плазмы несут к Земле магнитные бури, которые ударят по планете 8 и 9 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, космическая погода может быть выведена из равновесия на срок не менее трех дней, причем первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже вечером в понедельник. Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152522141_264:0:1224:720_1920x0_80_0_0_e9c1c5afc474ce73c62482c9194037e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, магнитные бури, шторм, геомагнитный шторм, новости
Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле

Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли – ученые

14:57 07.09.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНРадиационный шторм
Радиационный шторм
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Облака солнечной плазмы несут к Земле магнитные бури, которые ударят по планете 8 и 9 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, все же приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные с космических коронографов, а также результаты проведенного численного моделирования", – констатировали в лаборатории.

По данным ученых, космическая погода может быть выведена из равновесия на срок не менее трех дней, причем первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже вечером в понедельник. Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с.
"Прогноз на магнитные бури на данный момент является умеренным. Ожидаются множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури уровня 1 и 2 – слабые и средние. Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая", – прогнозируют астрономы.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
 
космосСолнцеВспышки на СолнцеЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМагнитные буриШтормГеомагнитный штормНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда
16:03Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила
15:50Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
15:35Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
15:14На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"
14:57Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле
14:4110 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь
14:28С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
14:13Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
14:02В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
13:51В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
13:47Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
13:34Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
13:24Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
13:03Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
12:54Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
12:36Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
12:22На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
12:08Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
12:02Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
Лента новостейМолния