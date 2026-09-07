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Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле

Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле

Облака солнечной плазмы несут к Земле магнитные бури, которые ударят по планете 8 и 9 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T14:57

2026-09-07T14:57

2026-09-07T14:57

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вспышки на солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Облака солнечной плазмы несут к Земле магнитные бури, которые ударят по планете 8 и 9 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, космическая погода может быть выведена из равновесия на срок не менее трех дней, причем первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже вечером в понедельник. Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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космос, солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, магнитные бури, шторм, геомагнитный шторм, новости