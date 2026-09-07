Солнце выбросило плазму: когда ждать магнитного удара по Земле
Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли – ученые
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНРадиационный шторм
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Облака солнечной плазмы несут к Земле магнитные бури, которые ударят по планете 8 и 9 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, все же приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные с космических коронографов, а также результаты проведенного численного моделирования", – констатировали в лаборатории.
По данным ученых, космическая погода может быть выведена из равновесия на срок не менее трех дней, причем первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже вечером в понедельник. Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с.
"Прогноз на магнитные бури на данный момент является умеренным. Ожидаются множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури уровня 1 и 2 – слабые и средние. Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая", – прогнозируют астрономы.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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