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Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке

Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке

Житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T09:32

2026-09-07T09:32

2026-09-07T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной полиции.По информации МВД, причиной инцидента стала банальная бытовая ссора из-за громкой музыки. По словам заявителя, не выдержав шума, он вышел на общий балкон и направился к двери 34-летнего нарушителя тишины, чтобы сделать ему замечание. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. В разгар конфликта дебошир ушел к себе в комнату, но вскоре вернулся с ножом, которым нанес оппоненту несколько ударов.Уточняется, что пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Любителю громкой музыки грозит до двух лет лишения свободы.Ранее крымчанин жестоко расправился с другом кухонным ножом во время распития спиртного. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополец убил знакомого и закопал его тело в ботсадуВ Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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