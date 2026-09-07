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Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке
Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке
Житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:32
2026-09-07T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной полиции.По информации МВД, причиной инцидента стала банальная бытовая ссора из-за громкой музыки. По словам заявителя, не выдержав шума, он вышел на общий балкон и направился к двери 34-летнего нарушителя тишины, чтобы сделать ему замечание. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. В разгар конфликта дебошир ушел к себе в комнату, но вскоре вернулся с ножом, которым нанес оппоненту несколько ударов.Уточняется, что пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Любителю громкой музыки грозит до двух лет лишения свободы.Ранее крымчанин жестоко расправился с другом кухонным ножом во время распития спиртного. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополец убил знакомого и закопал его тело в ботсадуВ Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, новости севастополя, общество, уголовный кодекс
Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке

В Севастополе пьяный сосед ударил ножом гостя из Якутии за замечание о громкой музыке

09:32 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
По информации МВД, причиной инцидента стала банальная бытовая ссора из-за громкой музыки. По словам заявителя, не выдержав шума, он вышел на общий балкон и направился к двери 34-летнего нарушителя тишины, чтобы сделать ему замечание.
Между мужчинами завязалась словесная перепалка. В разгар конфликта дебошир ушел к себе в комнату, но вскоре вернулся с ножом, которым нанес оппоненту несколько ударов.
"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратился 33-летний мужчина с ножевым ранением предплечья. Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью приезжему из Якутии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Любителю громкой музыки грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее крымчанин жестоко расправился с другом кухонным ножом во время распития спиртного. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.
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