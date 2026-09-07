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Севастополь очищают от опасных деревьев
Севастополь очищают от опасных деревьев - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Севастополь очищают от опасных деревьев
В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 07.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Сейчас специалисты государственного бюджетного предприятия "Парки и скверы" убирают сухостой и обрезают ветки на общественных территориях Севастополя.Особое внимание мастера уделяют зонам повышенной проходимости: участкам у школ, детских садов и детских площадок в парках.Отмечается, что только в парке имени 60-летия СССР, запланирован снос 12 аварийных деревьев и обрезка 117 насаждений.С начала года в Севастополе уже убрано более 400 сухих и аварийных деревьев, а также обрезано свыше 1400 веток.Ранее, новая организация в Севастополе, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицахВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, городская среда, благоустройство
Севастополь очищают от опасных деревьев
Севастопольские парки очищают от аварийных деревьев перед сезоном ветров
21:01 07.09.2026 (обновлено: 21:08 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Сейчас специалисты государственного бюджетного предприятия "Парки и скверы" убирают сухостой и обрезают ветки на общественных территориях Севастополя.
Особое внимание мастера уделяют зонам повышенной проходимости: участкам у школ, детских садов и детских площадок в парках.
Отмечается, что только в парке имени 60-летия СССР, запланирован снос 12 аварийных деревьев и обрезка 117 насаждений.
"Снос и обрезка требуют обязательного порубочного билета. Сейчас мы активно готовимся к осенним ветрам, а также проводим омолаживающую обрезку, которую, по правилам, делают именно осенью и весной", – отметила инженер производственно-технического отдела "Парки и скверы" Анастасия Овчинникова.
С начала года в Севастополе уже убрано более 400 сухих и аварийных деревьев, а также обрезано свыше 1400 веток.
Ранее, новая организация в Севастополе, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила
семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка.
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