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Севастополь очищают от опасных деревьев

Севастополь очищают от опасных деревьев - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Севастополь очищают от опасных деревьев

В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T21:01

2026-09-07T21:01

2026-09-07T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Сейчас специалисты государственного бюджетного предприятия "Парки и скверы" убирают сухостой и обрезают ветки на общественных территориях Севастополя.Особое внимание мастера уделяют зонам повышенной проходимости: участкам у школ, детских садов и детских площадок в парках.Отмечается, что только в парке имени 60-летия СССР, запланирован снос 12 аварийных деревьев и обрезка 117 насаждений.С начала года в Севастополе уже убрано более 400 сухих и аварийных деревьев, а также обрезано свыше 1400 веток.Ранее, новая организация в Севастополе, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицахВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, городская среда, благоустройство