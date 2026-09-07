Рейтинг@Mail.ru
Севастополь очищают от опасных деревьев - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/sevastopol-ochischayut-ot-opasnykh-derevev-1159166724.html
Севастополь очищают от опасных деревьев
Севастополь очищают от опасных деревьев - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Севастополь очищают от опасных деревьев
В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T21:01
2026-09-07T21:08
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
городская среда
благоустройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159166993_80:0:820:416_1920x0_80_0_0_e18a2b22abfd86b531aeb9dead1ea89d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Сейчас специалисты государственного бюджетного предприятия "Парки и скверы" убирают сухостой и обрезают ветки на общественных территориях Севастополя.Особое внимание мастера уделяют зонам повышенной проходимости: участкам у школ, детских садов и детских площадок в парках.Отмечается, что только в парке имени 60-летия СССР, запланирован снос 12 аварийных деревьев и обрезка 117 насаждений.С начала года в Севастополе уже убрано более 400 сухих и аварийных деревьев, а также обрезано свыше 1400 веток.Ранее, новая организация в Севастополе, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицахВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159166993_173:0:728:416_1920x0_80_0_0_401cf7ab5c5d01aacfc23b75b48ea476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, городская среда, благоустройство
Севастополь очищают от опасных деревьев

Севастопольские парки очищают от аварийных деревьев перед сезоном ветров

21:01 07.09.2026 (обновлено: 21:08 07.09.2026)
 
© Правительство СевастополяУборка аварийных деревьев в Севастополе
Уборка аварийных деревьев в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В севастопольских парках избавляются от аварийных деревьев перед сезоном ветров. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Сейчас специалисты государственного бюджетного предприятия "Парки и скверы" убирают сухостой и обрезают ветки на общественных территориях Севастополя.
Особое внимание мастера уделяют зонам повышенной проходимости: участкам у школ, детских садов и детских площадок в парках.
Отмечается, что только в парке имени 60-летия СССР, запланирован снос 12 аварийных деревьев и обрезка 117 насаждений.
"Снос и обрезка требуют обязательного порубочного билета. Сейчас мы активно готовимся к осенним ветрам, а также проводим омолаживающую обрезку, которую, по правилам, делают именно осенью и весной", – отметила инженер производственно-технического отдела "Парки и скверы" Анастасия Овчинникова.
С начала года в Севастополе уже убрано более 400 сухих и аварийных деревьев, а также обрезано свыше 1400 веток.
Ранее, новая организация в Севастополе, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог
Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
 
СевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяГородская средаБлагоустройство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
22:21Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
22:07Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
21:55Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой
21:31Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
21:09На западе Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
21:07За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
21:01Севастополь очищают от опасных деревьев
20:52В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
20:32В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
20:11В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
19:52Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
19:28Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
19:10Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России
18:55В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:52Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
18:41В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
18:31В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
18:16Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
18:01Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
Лента новостейМолния