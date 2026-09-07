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С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента - РИА Новости Крым, 07.09.2026
С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
В Крыму с 1 октября тарифы на электроэнергию вырастут на 11,3 процента. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 1 октября тарифы на электроэнергию вырастут на 11,3 процента. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В компании уточнили, что для крымчан, использующих одноставочный тариф, стоимость изменится таким образом:- первый диапазон (до 150 кВт/ч) – 5,45 руб./кВт/ч (сейчас – 4,90 руб.);- второй диапазон (от 150 до 800 кВт/ч) – 6,91 руб./кВт/ч (сейчас – 6,21 руб.);- третий диапазон (свыше 800 кВт/ч) – 9,20 руб./кВт/ч (сейчас – 8,27 руб.).Отмечается, что тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей России. Средний размер индексации по стране составит около 18%.Так, с 1 октября рост тарифов в Ставропольский крае составит 22%, в Дагестане – 19,7%, в Тамбовской области – 17,5%, в Тюменской – 17,2%, в Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, Московская область – 12,8%, Хакасия и Чукотка – 8%.Ранее индексация тарифов ЖКУ происходила один раз в 12 месяцев, с 1 июля. В этом году впервые проходит двойная индексациия: первый этап с 1 января, второй – с 1 октября 2026 года.Ранее сообщалось, что в Крыму тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируется повысить на 11% с 1 октября текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: на что существенно выросли ценыВ Крыму подорожает проезд в электричкахХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
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новости, цены и тарифы, крым, россия, электроэнергия
С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
С 1 октября в России подорожает электроэнергия
14:28 07.09.2026 (обновлено: 14:29 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 1 октября тарифы на электроэнергию вырастут на 11,3 процента. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В Крыму электроэнергия подорожает на 11,3%. Тарифы на электрическую энергию с 1 января по 31 декабря 2026 года установлены приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 29.12.2025 № 47/5", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что для крымчан, использующих одноставочный тариф, стоимость изменится таким образом:
- первый диапазон (до 150 кВт/ч) – 5,45 руб./кВт/ч (сейчас – 4,90 руб.);
- второй диапазон (от 150 до 800 кВт/ч) – 6,91 руб./кВт/ч (сейчас – 6,21 руб.);
- третий диапазон (свыше 800 кВт/ч) – 9,20 руб./кВт/ч (сейчас – 8,27 руб.).
Отмечается, что тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей России. Средний размер индексации по стране составит около 18%.
Так, с 1 октября рост тарифов в Ставропольский крае составит 22%, в Дагестане – 19,7%, в Тамбовской области – 17,5%, в Тюменской – 17,2%, в Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, Московская область – 12,8%, Хакасия и Чукотка – 8%.
Ранее индексация тарифов ЖКУ происходила один раз в 12 месяцев, с 1 июля. В этом году впервые проходит двойная индексациия: первый этап с 1 января, второй – с 1 октября 2026 года.
Ранее сообщалось
, что в Крыму тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируется повысить на 11% с 1 октября текущего года.
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