Рейтинг@Mail.ru
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/rossiyskogo-grazhdanstva-prinuditelno-lishili-bolee-1000-chelovek-za-sem-mesyatsev-1159172902.html
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T19:52
2026-09-07T19:52
новости
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
гражданство
российское гражданство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125277201_0:0:3263:1835_1920x0_80_0_0_b14b2e19dcebcfc21f0ca0463531cd6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАКС.Волк уточнила, что во всех случаях особое внимание правоохранителей уделяется противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, исходящим от натурализованных граждан.Также официальный представитель уточнила, что гражданства люди принудительно лишались в первую очередь в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (72%). На втором месте – за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет (11%). На третьем – за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны (10%). 7% – на основании решений суда, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителейНа Кубани 9 африканок нелегально работали у предпринимателя из РостоваВ России сократилось число совершенных мигрантами преступлений
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125277201_532:0:3263:2048_1920x0_80_0_0_b7e50e9c49fd8cd9795bb7e81c701f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гражданство, российское гражданство
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев

Более 1000 человек принудительно лишились российского гражданства за 7 месяцев 2026 года

19:52 07.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартотека в отделе по гражданству и иммиграции
Картотека в отделе по гражданству и иммиграции - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАКС.
"Число отклоненных заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации увеличилось на 10%. Более 65% отказов связаны с установлением факта представления иностранным гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения недостоверных сведений", – написала она.
Волк уточнила, что во всех случаях особое внимание правоохранителей уделяется противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, исходящим от натурализованных граждан.
Также официальный представитель уточнила, что гражданства люди принудительно лишались в первую очередь в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (72%). На втором месте – за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет (11%). На третьем – за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны (10%). 7% – на основании решений суда, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
На Кубани 9 африканок нелегально работали у предпринимателя из Ростова
В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений
 
НовостиИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ГражданствоРоссийское гражданство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
20:11В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
19:52Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
19:28Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
19:10Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России
18:55В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:52Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
18:41В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
18:31В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
18:16Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
18:01Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
17:50Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе
17:27Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе
17:06В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
16:55Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центры
16:43В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатру
16:28В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда
16:03Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила
15:50Высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
15:35Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
Лента новостейМолния