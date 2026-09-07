https://crimea.ria.ru/20260907/rossiyskogo-grazhdanstva-prinuditelno-lishili-bolee-1000-chelovek-za-sem-mesyatsev-1159172902.html

Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев

Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев

За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T19:52

2026-09-07T19:52

2026-09-07T19:52

новости

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

гражданство

российское гражданство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАКС.Волк уточнила, что во всех случаях особое внимание правоохранителей уделяется противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, исходящим от натурализованных граждан.Также официальный представитель уточнила, что гражданства люди принудительно лишались в первую очередь в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (72%). На втором месте – за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет (11%). На третьем – за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны (10%). 7% – на основании решений суда, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителейНа Кубани 9 африканок нелегально работали у предпринимателя из РостоваВ России сократилось число совершенных мигрантами преступлений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гражданство, российское гражданство