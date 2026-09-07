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Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T19:52
2026-09-07T19:52
2026-09-07T19:52
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ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАКС.Волк уточнила, что во всех случаях особое внимание правоохранителей уделяется противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, исходящим от натурализованных граждан.Также официальный представитель уточнила, что гражданства люди принудительно лишались в первую очередь в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (72%). На втором месте – за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет (11%). На третьем – за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны (10%). 7% – на основании решений суда, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителейНа Кубани 9 африканок нелегально работали у предпринимателя из РостоваВ России сократилось число совершенных мигрантами преступлений
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новости, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гражданство, российское гражданство
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
Более 1000 человек принудительно лишились российского гражданства за 7 месяцев 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России были приняты в отношении более тысячи лиц. Такие данные привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАКС.
"Число отклоненных заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации увеличилось на 10%. Более 65% отказов связаны с установлением факта представления иностранным гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения недостоверных сведений", – написала она.
Волк уточнила, что во всех случаях особое внимание правоохранителей уделяется противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, исходящим от натурализованных граждан.
Также официальный представитель уточнила, что гражданства люди принудительно лишались в первую очередь в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (72%). На втором месте – за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет (11%). На третьем – за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны (10%). 7% – на основании решений суда, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство.
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