Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/rossiyskie-desantniki-vzyali-shturmom-ukreprayon-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1159166191.html
Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T22:21
2026-09-07T21:55
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159166335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72a40616656fd54771be9f5c65cffe98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Первым этапом операции стало минирование подходов. Бойцы установили противотанковые мины на всех входах в укрытие, после чего применили термобарические заряды. В результате мощного взрыва часть перекрытий обрушилась, но открылся проход для штурмовой группы. После повторного применения объемно-детонирующего боеприпаса десантники вошли внутрь. В ходе зачистки подземных ходов противник открыл огонь, однако штурмовики подавили сопротивление гранатами и стрелковым огнем. Все шесть военнослужащих ВСУ, находившихся в укреплении, ликвидированы.Как рассказал командир отделения с позывным "Сиул", внутри было крайне тяжело работать из-за пыли и едкого дыма от взрывов, однако установленный на автомате фонарь позволил ориентироваться в лабиринте переходов.В качестве трофеев изъяты стрелковое оружие, три радиостанции, четыре мобильных телефона в рабочем состоянии, а также военный билет одного из уничтоженных военнослужащих ВСУ. Решение на штурм принималось с учетом оперативной обстановки, а поддержка с воздуха и использование средств объективного контроля позволили подтвердить уничтожение опорного пункта. Кадры с БПЛА зафиксировали полное разрушение фортификационных сооружений и отсутствие признаков активности противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономИз охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159166335_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_38d44dcb15c1eb5157a55b8bcea8568e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео
Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области возле Орехова

22:21 07.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Укрепрайон, расположенный в лесополосе, имел капитальные подземные сооружения с несколькими входами, отрытые в твердом грунте и приспособленные для длительной обороны. Противник, находящийся внутри, не ожидал атаки, так как десантникам удалось выбрать оптимальное время и подойти к позициям незамеченными", – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Первым этапом операции стало минирование подходов. Бойцы установили противотанковые мины на всех входах в укрытие, после чего применили термобарические заряды. В результате мощного взрыва часть перекрытий обрушилась, но открылся проход для штурмовой группы. После повторного применения объемно-детонирующего боеприпаса десантники вошли внутрь. В ходе зачистки подземных ходов противник открыл огонь, однако штурмовики подавили сопротивление гранатами и стрелковым огнем. Все шесть военнослужащих ВСУ, находившихся в укреплении, ликвидированы.
Как рассказал командир отделения с позывным "Сиул", внутри было крайне тяжело работать из-за пыли и едкого дыма от взрывов, однако установленный на автомате фонарь позволил ориентироваться в лабиринте переходов.
"Начали запрыгивать – они открыли огонь. Вылез, прокинул две гранаты, заскочил. Пыльно, дышать нечем на автомате фонарь – лучше видно. Прошел, прочистил углы, а потом оказалось, что они убежали в дальний угол и все в одном месте были. Все. Доложили командиру, то что есть человек было. Он сказал ждать закреп – нас менять должны были после этого – заложили вход мешками с песком и все – ждали", – рассказал боец.
В качестве трофеев изъяты стрелковое оружие, три радиостанции, четыре мобильных телефона в рабочем состоянии, а также военный билет одного из уничтоженных военнослужащих ВСУ. Решение на штурм принималось с учетом оперативной обстановки, а поддержка с воздуха и использование средств объективного контроля позволили подтвердить уничтожение опорного пункта. Кадры с БПЛА зафиксировали полное разрушение фортификационных сооружений и отсутствие признаков активности противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ
Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
 
Новости СВОЗапорожская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
22:21Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
22:07Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
21:55Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой
21:31Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
21:09На западе Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
21:07За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
21:01Севастополь очищают от опасных деревьев
20:52В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
20:32В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
20:11В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
19:52Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
19:28Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
19:10Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России
18:55В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:52Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
18:41В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
18:31В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
18:16Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
18:01Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
Лента новостейМолния