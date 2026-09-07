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Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T22:21

2026-09-07T22:21

2026-09-07T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Первым этапом операции стало минирование подходов. Бойцы установили противотанковые мины на всех входах в укрытие, после чего применили термобарические заряды. В результате мощного взрыва часть перекрытий обрушилась, но открылся проход для штурмовой группы. После повторного применения объемно-детонирующего боеприпаса десантники вошли внутрь. В ходе зачистки подземных ходов противник открыл огонь, однако штурмовики подавили сопротивление гранатами и стрелковым огнем. Все шесть военнослужащих ВСУ, находившихся в укреплении, ликвидированы.Как рассказал командир отделения с позывным "Сиул", внутри было крайне тяжело работать из-за пыли и едкого дыма от взрывов, однако установленный на автомате фонарь позволил ориентироваться в лабиринте переходов.В качестве трофеев изъяты стрелковое оружие, три радиостанции, четыре мобильных телефона в рабочем состоянии, а также военный билет одного из уничтоженных военнослужащих ВСУ. Решение на штурм принималось с учетом оперативной обстановки, а поддержка с воздуха и использование средств объективного контроля позволили подтвердить уничтожение опорного пункта. Кадры с БПЛА зафиксировали полное разрушение фортификационных сооружений и отсутствие признаков активности противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономИз охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео