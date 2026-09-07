https://crimea.ria.ru/20260907/rossiya-otzyvaet-soglasie-na-rabotu-konsulstva-frg-v-peterburge-i-zakryvaet-nemetskie-tsentry-1159169569.html

Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центры

Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центры - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центры

Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T16:55

2026-09-07T16:55

2026-09-07T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Об этом заявили в МИД РФ.Отмечается, что мера принята в связи с недружественными действиями германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине 7 сентября.Также свою деятельность в РФ должны прекратить немецкие культурные центры имени Гете. Их сотрудники должны выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.В российском МИД подчеркнули, что именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ, добавили в ведомстве.2 сентября временный поверенный был вызван в российский МИД. Поводом послужило закрытие немецкими властями генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию.Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту.Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений, абсурдом и провокацией в угоду сторонников продолжения украинского конфликта, которые не останутся без последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Германия вводит новый пакет антироссийских мерЕвропа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию – СВРЗапад готовит акцию по дискредитации выборов в России

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россия

санкт-петербург

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, санкт-петербург, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)