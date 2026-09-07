https://crimea.ria.ru/20260907/ranennyy-pri-atake-vsu-na-sevastopol-muzhchina-umer-v-reanimatsii-1159148807.html

Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации

Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации

Мужчина, который получил серьезные ранения при ночной атаке ВСУ на Севастополь, скончался в реанимации. Таким образом число жертв удара вражеских беспилотников... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T09:58

2026-09-07T09:58

2026-09-07T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Мужчина, который получил серьезные ранения при ночной атаке ВСУ на Севастополь, скончался в реанимации. Таким образом число жертв удара вражеских беспилотников увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Михаил Развоажев.Губернатор сообщил, что в течение ночи и утром 7 сентября военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки нейтрализовано 8 БПЛА. Дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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