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Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации
Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации
Мужчина, который получил серьезные ранения при ночной атаке ВСУ на Севастополь, скончался в реанимации. Таким образом число жертв удара вражеских беспилотников... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:58
2026-09-07T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Мужчина, который получил серьезные ранения при ночной атаке ВСУ на Севастополь, скончался в реанимации. Таким образом число жертв удара вражеских беспилотников увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Михаил Развоажев.Губернатор сообщил, что в течение ночи и утром 7 сентября военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки нейтрализовано 8 БПЛА. Дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации

В Севастополе умер пострадавший при ночной атаке мужчина - Развожаев

09:58 07.09.2026 (обновлено: 11:25 07.09.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Мужчина, который получил серьезные ранения при ночной атаке ВСУ на Севастополь, скончался в реанимации. Таким образом число жертв удара вражеских беспилотников увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Михаил Развоажев.
"Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина. Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и скончался в реанимации. Семьям окажем всю необходимую поддержку", - написал он в МАКС.
Губернатор сообщил, что в течение ночи и утром 7 сентября военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки нейтрализовано 8 БПЛА. Дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.
"Спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о повреждениях в восьми многоквартирных домах: ударной волной разбиты окна, повреждены окна и двери, шрапнелью посечены фасады и несколько машин. Также повреждены окна в детском саду. Кроме этого зафиксирована информация о повреждении одного частного дома: повреждены окна", - уточнил губернатор.
Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.
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