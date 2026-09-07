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Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями
Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями
При аварии грузового Boeing 767 в международном аэропорту Майами (штат Флорида) погибли пять человек, сообщает The New York Times. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:10
2026-09-07T10:10
сша
авиакатастрофа
новости
происшествия
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При аварии грузового Boeing 767 в международном аэропорту Майами (штат Флорида) погибли пять человек, сообщает The New York Times.По данным главы округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кава, еще пять человек получили травмы.Отмечается, что Boeing 767, модифицированный для грузовых перевозок, выполнял рейс для компании Amazon Prime Air. Власти расследуют инцидент в аэропорту.Ранее небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рацииПри крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человекСамолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек
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РИА Новости Крым
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4.7
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сша, авиакатастрофа, новости, происшествия, крушение самолета
Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями

При аварии грузового Boeing 767 в аэропорту Майями погибли пять человек

10:10 07.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747. Архивное фото
Самолет Boeing 747. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При аварии грузового Boeing 767 в международном аэропорту Майами (штат Флорида) погибли пять человек, сообщает The New York Times.
"Грузовой самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Майами и загорелся", - говорится в сообщении.
По данным главы округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кава, еще пять человек получили травмы.
Отмечается, что Boeing 767, модифицированный для грузовых перевозок, выполнял рейс для компании Amazon Prime Air. Власти расследуют инцидент в аэропорту.
Ранее небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту.
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