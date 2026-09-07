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Пять беспилотников сбили над Севастополем

Пять беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Пять беспилотников сбили над Севастополем

В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ - над городом сбили уже 5 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T08:19

2026-09-07T08:19

2026-09-07T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ - над городом сбили уже 5 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал всех покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены тревоги."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - уточнил он.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней пострадавшей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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