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Пять беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Пять беспилотников сбили над Севастополем
Пять беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Пять беспилотников сбили над Севастополем
В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ - над городом сбили уже 5 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T08:19
2026-09-07T08:22
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ - над городом сбили уже 5 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал всех покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены тревоги."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - уточнил он.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней пострадавшей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Пять беспилотников сбили над Севастополем

В Севастополе военные отражают новый удар ВСУ - уничтожено пять беспилотников

08:19 07.09.2026 (обновлено: 08:22 07.09.2026)
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ - над городом сбили уже 5 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 5 БПЛА в Гагаринском и Балаклавском районах", - сообщил он в МАКС.
Губернатор призвал всех покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены тревоги.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - уточнил он.
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней пострадавшей.
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