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Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США

Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США

Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах по Украине после недавних визитов представителей США в Россию пока не приходится. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T22:39

2026-09-07T22:39

2026-09-07T22:39

мнения

стивен уиткофф

джаред кушнер

россия

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украина

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Когда произойдет прорыв в переговорах по Украине – мнение Когда произойдет прорыв в переговорах по Украине – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах по Украине после недавних визитов представителей США в Россию пока не приходится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ранее Москву посетил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф, с российским лидером, по информации Кремля, он не встречался.Тем не менее, хотя встречи представителей стран были и остаются нужной и важной частью диалога России и Запада, рассчитывать на то, что будет какой-то прорыв переговоров сейчас, не приходится, считает Бедрицкий."Сейчас стороны – что Россия, что Украина – находятся на диаметральных противоположных позициях. Украина заявляет, что необходимо вернуться к границам 1991 года. Россия готова подписать мирный договор только на своих условиях, то есть не перемирие, а устойчивый мир с равными гарантиями безопасности для всех сторон", – сказал политолог.Он добавил, что мир, безусловно, будет, но не сейчас и не в результате поездок Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, хотя президент США Дональд Трамп в связи с их визитами – а это был уже восьмой – и заявляет время от времени о неких позитивных сдвигах в части переговоров.Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США"Трамп вообще очень любит заявлять, что он обо всем договорился... Как лакмусовая бумажка – его переговоры с Ираном, где он утверждает, что Иран пошел на те или иные условия Соединенных Штатов, а на деле всего этого не происходит. То есть в заявлениях Трампа всегда очень большая составляющая блефа или информационного шума", – выразил мнение собеседник.Американскому лидеру сегодня в условиях очередной предвыборной гонки крайне необходима какая-то значимая победа, пускай и медийная, а не реальная, и переговоры – одна из возможностей такую победу сформировать в информационном пространстве, добавил политолог.Но вот самим США, которые не останавливают поставок вооружений Украине, продавая их Киеву через Европу, нужно совсем другое, и предложить им России сегодня, судя по всему, особенно нечего, считает Бедрицкий."Трамп, конечно, говорит, что он продает Европе, а Европа вправе сама распоряжаться оружием, но мы же прекрасно понимаем, что элемент лукавства во всем этом есть. И поставки разведывательных данных, тот же Starlink – прямое участие. И многочисленные санкции, наложенные на Россию – тоже. То есть США – это сторона не очень договороспособная и не очень-то желающая договориться", – сказал эксперт.Он считает, что Штатам больше всего выгоден такой вялотекущий конфликт между Россией и Украиной. "Чем дольше он не будет кончаться, тем больше будут истощаться ресурсы России – вот эта ситуация как раз вполне устраивает американцев", – подытожил политолог.Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВРРанее завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что роль визитов в Москву таких людей как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф минимальна, а исход противостояния решит армия России.3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина.Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главноеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на УкраинеУиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированиюКогда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20260903/konserva-po-kievski-chto-zhdet-zelenskogo-1159065828.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, стивен уиткофф, джаред кушнер, россия, сша, александр бедрицкий, украина