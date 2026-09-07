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Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах по Украине после недавних визитов представителей США в Россию пока не приходится. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T22:39
2026-09-07T22:39
мнения
стивен уиткофф
джаред кушнер
россия
сша
александр бедрицкий
украина
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Когда произойдет прорыв в переговорах по Украине – мнение
Когда произойдет прорыв в переговорах по Украине – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах по Украине после недавних визитов представителей США в Россию пока не приходится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ранее Москву посетил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф, с российским лидером, по информации Кремля, он не встречался.Тем не менее, хотя встречи представителей стран были и остаются нужной и важной частью диалога России и Запада, рассчитывать на то, что будет какой-то прорыв переговоров сейчас, не приходится, считает Бедрицкий."Сейчас стороны – что Россия, что Украина – находятся на диаметральных противоположных позициях. Украина заявляет, что необходимо вернуться к границам 1991 года. Россия готова подписать мирный договор только на своих условиях, то есть не перемирие, а устойчивый мир с равными гарантиями безопасности для всех сторон", – сказал политолог.Он добавил, что мир, безусловно, будет, но не сейчас и не в результате поездок Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, хотя президент США Дональд Трамп в связи с их визитами – а это был уже восьмой – и заявляет время от времени о неких позитивных сдвигах в части переговоров.Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США"Трамп вообще очень любит заявлять, что он обо всем договорился... Как лакмусовая бумажка – его переговоры с Ираном, где он утверждает, что Иран пошел на те или иные условия Соединенных Штатов, а на деле всего этого не происходит. То есть в заявлениях Трампа всегда очень большая составляющая блефа или информационного шума", – выразил мнение собеседник.Американскому лидеру сегодня в условиях очередной предвыборной гонки крайне необходима какая-то значимая победа, пускай и медийная, а не реальная, и переговоры – одна из возможностей такую победу сформировать в информационном пространстве, добавил политолог.Но вот самим США, которые не останавливают поставок вооружений Украине, продавая их Киеву через Европу, нужно совсем другое, и предложить им России сегодня, судя по всему, особенно нечего, считает Бедрицкий."Трамп, конечно, говорит, что он продает Европе, а Европа вправе сама распоряжаться оружием, но мы же прекрасно понимаем, что элемент лукавства во всем этом есть. И поставки разведывательных данных, тот же Starlink – прямое участие. И многочисленные санкции, наложенные на Россию – тоже. То есть США – это сторона не очень договороспособная и не очень-то желающая договориться", – сказал эксперт.Он считает, что Штатам больше всего выгоден такой вялотекущий конфликт между Россией и Украиной. "Чем дольше он не будет кончаться, тем больше будут истощаться ресурсы России – вот эта ситуация как раз вполне устраивает американцев", – подытожил политолог.Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВРРанее завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что роль визитов в Москву таких людей как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф минимальна, а исход противостояния решит армия России.3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина.Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главноеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на УкраинеУиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированиюКогда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
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мнения, стивен уиткофф, джаред кушнер, россия, сша, александр бедрицкий, украина
Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США

Прорыва в переговорах по Украине после визитов представителей США не предвидится – мнение

22:39 07.09.2026
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах по Украине после недавних визитов представителей США в Россию пока не приходится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Когда произойдет прорыв в переговорах по Украине – мнение
Вчера, 22:39
5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ранее Москву посетил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф, с российским лидером, по информации Кремля, он не встречался.
"Недавний визит директора ЦРУ в Москву – люди с подобной должностью никогда не приезжают для того, чтобы договориться. У них полномочий на это нет. А вот довести какую-то определенную позицию, информацию до противоположной стороны – для этого как раз такие визиты и предназначены. И общая связка этого визита и приезда Уиткоффа и Кушнера, безусловно, видна, отрицать ее невозможно", – прокомментировал эксперт последние события на переговорном треке.
Тем не менее, хотя встречи представителей стран были и остаются нужной и важной частью диалога России и Запада, рассчитывать на то, что будет какой-то прорыв переговоров сейчас, не приходится, считает Бедрицкий.
"Сейчас стороны – что Россия, что Украина – находятся на диаметральных противоположных позициях. Украина заявляет, что необходимо вернуться к границам 1991 года. Россия готова подписать мирный договор только на своих условиях, то есть не перемирие, а устойчивый мир с равными гарантиями безопасности для всех сторон", – сказал политолог.
Он добавил, что мир, безусловно, будет, но не сейчас и не в результате поездок Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, хотя президент США Дональд Трамп в связи с их визитами – а это был уже восьмой – и заявляет время от времени о неких позитивных сдвигах в части переговоров.
Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
"Трамп вообще очень любит заявлять, что он обо всем договорился... Как лакмусовая бумажка – его переговоры с Ираном, где он утверждает, что Иран пошел на те или иные условия Соединенных Штатов, а на деле всего этого не происходит. То есть в заявлениях Трампа всегда очень большая составляющая блефа или информационного шума", – выразил мнение собеседник.
Американскому лидеру сегодня в условиях очередной предвыборной гонки крайне необходима какая-то значимая победа, пускай и медийная, а не реальная, и переговоры – одна из возможностей такую победу сформировать в информационном пространстве, добавил политолог.
Но вот самим США, которые не останавливают поставок вооружений Украине, продавая их Киеву через Европу, нужно совсем другое, и предложить им России сегодня, судя по всему, особенно нечего, считает Бедрицкий.
"Трамп, конечно, говорит, что он продает Европе, а Европа вправе сама распоряжаться оружием, но мы же прекрасно понимаем, что элемент лукавства во всем этом есть. И поставки разведывательных данных, тот же Starlink – прямое участие. И многочисленные санкции, наложенные на Россию – тоже. То есть США – это сторона не очень договороспособная и не очень-то желающая договориться", – сказал эксперт.
Он считает, что Штатам больше всего выгоден такой вялотекущий конфликт между Россией и Украиной. "Чем дольше он не будет кончаться, тем больше будут истощаться ресурсы России – вот эта ситуация как раз вполне устраивает американцев", – подытожил политолог.
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
Ранее завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что роль визитов в Москву таких людей как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф минимальна, а исход противостояния решит армия России.
3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина.
Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
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