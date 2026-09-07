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Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии 6 сентября, остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T21:31
2026-09-07T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен- РИА Новости Крым. Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии 6 сентября, остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России.При этом поисково-спасательные работы в горах, где под лавину попали альпинисты, временно приостановлены до наступления светлого времени суток и благоприятных погодных условий, сообщает региональный главк МЧС России.Как рассказали в ведомстве, на вертолете к подножью горы Мижирги были доставлены 12 спасателей МЧС России, они работали на месте в течение светового дня, подготовили тела альпинистов для эвакуации, а также площадку для размещение базового лагеря.Как уточнили в ГУ МЧС, непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. Дополнительная группировка спасателей в составе 46 человек будет направлена для проведения поисково-спасательных работ на месте схода лавины утром во вторник при условии благоприятной погоды.В воскресенье сообщалось, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей на утро понедельника, погибли 11 человек, шестеро пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назадАльпинизм – один из самых волевых видов спорта и требует долгой подготовки – эксперт
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Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
Поиски накрытых лавиной альпинистов в горах Кабардино-Балкарии приостановили
21:31 07.09.2026 (обновлено: 21:44 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен- РИА Новости Крым. Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии 6 сентября, остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России.
При этом поисково-спасательные работы в горах, где под лавину попали альпинисты, временно приостановлены до наступления светлого времени суток и благоприятных погодных условий, сообщает региональный главк МЧС России.
"По состоянию на 19:00 7 сентября 2026 года поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье приостановлены", – сообщается в канале ведомства на платформе МАКС.
Как рассказали в ведомстве, на вертолете к подножью горы Мижирги были доставлены 12 спасателей МЧС России, они работали на месте в течение светового дня, подготовили тела альпинистов для эвакуации, а также площадку для размещение базового лагеря.
Как уточнили в ГУ МЧС, непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. Дополнительная группировка спасателей в составе 46 человек будет направлена для проведения поисково-спасательных работ на месте схода лавины утром во вторник при условии благоприятной погоды.
"Непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место, работы осложняет сложный рельеф и повторное обрушение карниза с горы", – уточнили в ГУ МЧС.
В воскресенье сообщалось, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей на утро понедельника, погибли 11 человек
, шестеро пострадали.
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