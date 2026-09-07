https://crimea.ria.ru/20260907/poiski-alpinistov-pod-lavinoy-v-kabardino-balkarii-priostanovleny-1159176718.html

Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены

Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены

Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии 6 сентября, остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T21:31

2026-09-07T21:31

2026-09-07T21:44

новости

кабардино-балкария

горы

лавина

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159176990_0:0:1354:762_1920x0_80_0_0_f31c3bcf9df2c6916f2a05f496c262b4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен- РИА Новости Крым. Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии 6 сентября, остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России.При этом поисково-спасательные работы в горах, где под лавину попали альпинисты, временно приостановлены до наступления светлого времени суток и благоприятных погодных условий, сообщает региональный главк МЧС России.Как рассказали в ведомстве, на вертолете к подножью горы Мижирги были доставлены 12 спасателей МЧС России, они работали на месте в течение светового дня, подготовили тела альпинистов для эвакуации, а также площадку для размещение базового лагеря.Как уточнили в ГУ МЧС, непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. Дополнительная группировка спасателей в составе 46 человек будет направлена для проведения поисково-спасательных работ на месте схода лавины утром во вторник при условии благоприятной погоды.В воскресенье сообщалось, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей на утро понедельника, погибли 11 человек, шестеро пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назадАльпинизм – один из самых волевых видов спорта и требует долгой подготовки – эксперт

кабардино-балкария

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кабардино-балкария, горы, лавина, происшествия