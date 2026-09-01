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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +22...24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +22...24 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 07.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +18; днем +20…25, в горах +15…20 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +22...24 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +21...23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +22...24 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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КрымНовости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:45Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
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21:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
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20:57Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года
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