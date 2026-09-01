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Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T00:01

2026-09-07T00:01

2026-09-07T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +22...24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +22...24 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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